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bani.md logobani
15 Июля 2026, 09:16
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Приток иностранных инвестиций в Молдову сократился почти вдвое

В первом квартале 2026 года приток прямых иностранных инвестиций в Молдову сократился на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 64,1 млн евро.

Приток иностранных инвестиций в Молдову сократился почти вдвое.
Приток иностранных инвестиций в Молдову сократился почти вдвое.

Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и цифровизации. В министерстве объяснили такую динамику экономической и геополитической неопределенностью, вызванной войной в соседней стране. Кроме того, иностранные инвесторы вывели капитал на сумму 7,2 млн евро, а объем реинвестированной прибыли — показателя доверия уже работающих на рынке инвесторов — снизился на 35,8%, пишет bani.md

Снижение иностранных инвестиций происходит на фоне общего замедления инвестиционной активности в экономике. Согласно тому же отчету, инвестиции в долгосрочные активы сократились на 2,4%, при этом строительный сектор оказался одним из наиболее пострадавших.

Инвестиции в жилые здания уменьшились на 13,5%, в нежилые — на 12,5%, а в объекты специального назначения — на 12%.

Кроме того, инвестиции, финансируемые из Дорожного фонда, сократились почти на 49%, а вложения за счет собственных средств компаний снизились на 3,9%, что свидетельствует о замедлении инвестиционной активности бизнеса.

Несмотря на эти тенденции, экономика Молдовы в первом квартале продолжила расти благодаря экспорту, который увеличился на 10,8% и стал главным драйвером роста ВВП.

Источник
bani.md logobani
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