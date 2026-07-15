Приток иностранных инвестиций в Молдову сократился почти вдвое.

В первом квартале 2026 года приток прямых иностранных инвестиций в Молдову сократился на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 64,1 млн евро.

Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и цифровизации. В министерстве объяснили такую динамику экономической и геополитической неопределенностью, вызванной войной в соседней стране. Кроме того, иностранные инвесторы вывели капитал на сумму 7,2 млн евро, а объем реинвестированной прибыли — показателя доверия уже работающих на рынке инвесторов — снизился на 35,8%, пишет bani.md

Снижение иностранных инвестиций происходит на фоне общего замедления инвестиционной активности в экономике. Согласно тому же отчету, инвестиции в долгосрочные активы сократились на 2,4%, при этом строительный сектор оказался одним из наиболее пострадавших.

Инвестиции в жилые здания уменьшились на 13,5%, в нежилые — на 12,5%, а в объекты специального назначения — на 12%.

Кроме того, инвестиции, финансируемые из Дорожного фонда, сократились почти на 49%, а вложения за счет собственных средств компаний снизились на 3,9%, что свидетельствует о замедлении инвестиционной активности бизнеса.

Несмотря на эти тенденции, экономика Молдовы в первом квартале продолжила расти благодаря экспорту, который увеличился на 10,8% и стал главным драйвером роста ВВП.