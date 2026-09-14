Прием заявок на компенсации за холодный сезон начнется 1 октября.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что власти все еще рассматривают несколько сценариев, чтобы определить количество получателей и размер компенсаций.

«Программа останется прежней на весь холодный сезон, как мы уже привыкли: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март — то есть пять месяцев. Прием заявок начнется 1 октября, как люди уже привыкли: подается заявление и человек регистрируется. Сейчас мы проводим расчеты и обсуждаем, как лучше определить домохозяйства, которые окажутся наиболее затронутыми, и какие критерии необходимо изменить, чтобы в первую очередь выявить семьи, на которые ляжет наибольшая нагрузка при оплате этих счетов», — заявила министр, передает logos-pres.md

Больше денег — меньшему числу семей или меньше — большему

По словам министра, решение о количестве домохозяйств, которые получат компенсации, а также об их размере будет объявлено в конце сентября или в начале октября. Сейчас перед властями стоит дилемма: предоставить более крупные компенсации меньшему числу семей или распределить имеющийся бюджет так, чтобы помощь получили как можно больше домохозяйств.

«В прошлом году компенсации получили 620 тыс. домохозяйств, то есть мы охватили довольно значительную часть населения. Поэтому перед нами стоит выбор: предоставить более крупную сумму меньшему числу домохозяйств или все же распределить бюджет между большим количеством домохозяйств, чтобы снизить финансовую нагрузку на большее число семей? Сейчас мы рассматриваем различные сценарии и проводим расчеты, у нас есть очень хорошие базы данных», - сказала она.

Плугару уточнила, что для проверки права на получение компенсации власти будут использовать данные из нескольких информационных систем. Будут проверяться заявленные доходы, банковские счета, недвижимость, социальные выплаты и наличие определенного имущества. Особое внимание будет уделено выявлению незадекларированных доходов. По словам Плугару, одним из критериев при назначении компенсаций в этом году также может стать наличие автомобиля. При этом само по себе владение машиной не будет автоматически означать отказ в компенсации.

«Такого критерия в предыдущие годы не было. Но сейчас обсуждаем, как сделать так, чтобы семья не лишалась компенсации только потому, что у нее есть машина. Возможно, речь будет идти о наличии двух автомобилей либо автомобилей, которым менее пяти или семи лет», – уточнила Наталья Плугару.