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logos-press.md logologos-press
19 Сентября 2026, 08:12
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Премьер-министр объявил о «прозрачной приватизации» гостиницы «Заря»

Гостиница «Заря» в центре Кишинева будет выставлена на аукцион 20 октября. Власти заявляют, что процесс будет прозрачным и открытым для всех заинтересованных инвесторов.

Премьер-министр объявил о «прозрачной приватизации» гостиницы «Заря».
Премьер-министр объявил о «прозрачной приватизации» гостиницы «Заря».

Премьер-министр заявил, что целью является не только получение максимальных доходов в госбюджет, но и реализация экономического потенциала объекта за счет создания новых рабочих мест, развития экономики и обновления центра столицы, пишет logos-pres.md

«Это гостиница с гораздо большим потенциалом, чем тот, который используется в настоящее время. Мы ищем инвесторов, которые захотят участвовать в прозрачном аукционе за этот действительно уникальный актив», — заявил премьер-министр. 

Премьер-министр подчеркнул, что власти намерены привлечь как можно больше участников, чтобы государство получило выгодную цену, а объект был реализован с учетом его реального потенциала. До 19 октября Агентство публичной собственности принимает заявки от инвесторов. Одновременно молодым архитекторам и представителям творческих профессий предлагается до 4 октября представить свои концепции того, как может выглядеть новая гостиница «Заря». 

Как ранее писал Logos Press, в текущей модели деятельности гостиница демонстрирует чистую маржу на уровне 1–2%, что значительно ниже среднерыночных показателей для столичных отелей, которые, по оценкам, достигают 15–25%. 

Вместе с тем объект, расположенный в центральной части Кишинёва, рассматривается как актив с высоким инвестиционным потенциалом. 

Гостиница расположена на участке площадью 31 сотка, имеет 12 этажей и более 6 тыс. кв. м помещений. Она находится в историческом центре столицы, рядом с Академией экономических знаний Молдовы, Кафедральным парком и Национальным банком Модовы. 

Возможные направления развития включают гостиничный бизнес, апарт-отель, офисные помещения, торговые площади или смешанные форматы с интеграцией услуг.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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