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Point.md logoPoint
1 Июля 2026, 14:42
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Правительство устанавливает более четкие правила надзора за рынком автотранспортных средств

Цель документа — повысить безопасность дорожного движения.

Правительство устанавливает более четкие правила надзора за рынком автотранспортных средств.
Правительство устанавливает более четкие правила надзора за рынком автотранспортных средств.

Также целью является защита потребителей и снижение рисков, связанных с несоответствующими нормам транспортными средствами или деталями, путем приведения национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

Правительство одобрило  Проект закона об утверждении и рыночном надзоре за дорожными транспортными средствами , который устанавливает единую национальную систему допуска на рынок, утверждения и проверки соответствия транспортных средств, систем, компонентов, деталей и автомобильного оборудования.

Проект предусматривает установление процедур типового и индивидуального утверждения для дорожных транспортных средств, включая автомобили, прицепы, мотоциклы, трехколесные транспортные средства и квадроциклы. Одновременно будет регулироваться рыночный надзор за автомобильными запчастями и оборудованием, чтобы на рынок допускалась только продукция, соответствующая техническим требованиям.

Важным элементом проекта является признание разрешений, выданных в Европейском союзе, по упрощенной процедуре, без повторного проведения технических испытаний, в случае транспортных средств, уже имеющих соответствующие документы.

«Впервые в нашей стране появится современная национальная система регистрации транспортных средств. Этот проект означает более современные процедуры, большую цифровизацию и более четкие правила для ответственных органов», — заявило правительство.

Применение нового закона будет способствовать повышению прозрачности автомобильного рынка, усилению контроля за качеством поступающих на рынок транспортных средств и запчастей, а также защите граждан от продукции, которая может повлиять на безопасность дорожного движения.

Законопроект будет представлен в парламент для рассмотрения и принятия.

Источник
Point.md logoPoint
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