Правительство поддержало проекты модернизации теплоснабжения Кишинева и Бельц.

Законопроекты, которые предусматривают признание работ по модернизации систем теплоснабжения в Кишиневе и Бельцах объектами общественного достояния национальной значимости, поддержаны правительством.

Документы разработало Министерство энергетики. Предлагаемая мера должна создать правовую основу для продолжения и ускорения инвестиций в тепловую инфраструктуру, в том числе в тепловые сети и внутриквартирные системы жилых домов, пишет rupor.md

В Кишиневе изменения касаются работ в рамках проекта «Оптимизация системы централизованного теплоснабжения» (OSACET), также известного как «Теплый дом». Общая стоимость проекта составляет около 326 млн евро.

Проект предусматривает:

установку 2510 индивидуальных тепловых пунктов;

перевод 1665 жилых домов на горизонтальную разводку теплоносителя;

реализацию пилотных проектов по термоизоляции;

восстановление первичных тепловых сетей;

строительство двух насосных станций.

В Бельцах модернизация системы теплоснабжения проводится в рамках проекта «Теплоэнергетическая система мун. Бельцы (АО «CET-Nord») — Фаза II». Его финансирование осуществляется за счет кредитов и грантов Европейского банка реконструкции и развития.

В рамках проекта планируется модернизация и замена тепловых сетей и оборудования, установка индивидуальных тепловых пунктов и обновление общих систем распределения тепловой энергии, в том числе в жилых домах.

Согласно представленным правительством законопроектам, новый статус проектов позволит применять юридические и административные процедуры, рассчитанные на крупные инвестиционные проекты и большое количество домов и других зданий.

При этом собственников должны заранее информировать о предстоящих работах, сроках их проведения и возможном влиянии на имущество. Возможные вмешательства в имущество в ходе работ, согласно проектам, будут компенсироваться в соответствии с законодательством.

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что модернизация должна дать потребителям больше возможностей контролировать потребление тепловой энергии. В частности, горизонтальная разводка и индивидуальные тепловые пункты, по его словам, позволят эффективнее управлять потреблением в зависимости от потребностей жильцов.

Также ожидается снижение потерь в тепловых сетях и повышение эффективности системы. По оценкам, меры по повышению энергоэффективности могут привести к сокращению потребления тепла почти на 30%.