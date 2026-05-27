Infotag
27 Мая 2026, 22:27
Правительство отчиталось об исполнении бюджета: Умеренное восстановление

Правительство в среду одобрило отчет об исполнении Национального публичного бюджета в прошлом году, представленного Министерством финансов.

По части доходов публичный бюджет (государственный бюджет, бюджеты медицинского и социального страхования, местные бюджеты) исполнен на 101% или на 1,28 млрд леев от предусмотренного плана. По сравнению с 2024 г., доходы увеличились на 13,8% или на 15,26 млрд леев, достигнув 125,6 млрд леев, передает infotag.md

Расходная часть исполнена на 96,5% (139,86 млрд) от предусмотренного объема. По сравнению с 2024 г., расходы увеличились на 13,7% или на 16,89 млрд леев. Таким образом, в 2025 г. дефицит публичного бюджета составил 14,25 млрд леев, или 4% ВВП.

«В 2025 г. экономическое развитие Республики Молдова характеризовалось умеренным восстановлением на фоне сохраняющейся неопределенности, отмеченной геополитическими и экономическими рисками. После стагнации в 2024 году экономика вернулась к тренду роста, поддерживаемому главным образом сельским хозяйством, IT-сектором, строительством и инвестициями. В то же время потребление домохозяйств развивалось более умеренно, а внешние дисбалансы, особенно торговый дефицит, продолжали оказывать давление на экономику. Инфляция демонстрировала тенденцию к стабилизации, приближаясь к целевому диапазону, что способствовало поддержанию макроэкономической стабильности», - говорится в пояснительной записке.

Поэтому государство проводило пруденциальную бюджетно-налоговую политику, ориентированную на поддержание устойчивости и эффективное использование ресурсов. Государственные расходы были направлены в первую очередь на социальные меры, инвестиции в инфраструктуру и проекты развития, в том числе в энергетическом секторе.

Источник
Infotag.md logoInfotag
