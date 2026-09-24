Правительство Молдовы ищет газ в США, Катаре, Азербайджане и Туркменистане.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Дмитрий Чорич в контексте публичных дискуссий о возможных альтернативных источниках импорта газа.

По словам Чорича, ежегодное потребление природного газа на правом берегу Днестра составляет около 700–800 млн кубометров. При нынешних ценах на международных биржах стоимость закупок может достигать 600–700 млн евро, сообщает bani.md

«В конечном итоге это деньги, которые платят граждане и компании Молдовы», — заявил представитель правительства.

В этих условиях власти заявляют, что не намерены оставаться исключительно зависимыми от ситуации на биржах и будут искать в том числе долгосрочные контракты и альтернативные источники поставок.

«Мы не будем пассивно смотреть на графики биржи. Мы будем активно искать любые серьезные дополнительные варианты, которые могут обеспечить Молдове более дешевый газ и лучшие условия», — отметил Чорич.

По его словам, власти готовы рассмотреть возможность закупки американского, азербайджанского, катарского или туркменского газа при условии, что соответствующие варианты будут законными, безопасными и экономически выгодными для Республики Молдова.

В этой связи правительство намерено вести переговоры как с другими государствами, так и с производителями, трейдерами и специалистами в энергетической сфере.

«У нас есть только один критерий: конечная цена для Молдовы, надежность поставок и наша энергетическая независимость», — заявил Дмитрий Чорич.

Представитель правительства также отметил, что после появления конкретных предложений власти обнародуют цены, условия контрактов и результаты переговоров.