Правительство частично покроет расходы после наводнений.

Правительство подключится лишь там, где ущерб невозможно будет покрыть на местном уровне. Вместе с тем центральные власти взяли на себя ликвидацию повреждений инфраструктуры национального значения, передает logos-pres.md

Как заявил директор Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону, окончательная оценка ущерба еще не завершена, так как во многих хозяйствах и подвалах вода сошла не полностью. Местные комиссии по чрезвычайным ситуациям должны провести повторные заседания во всех четырех пострадавших районах, чтобы направить итоговые расчеты центральным властям.

«Нам предстоит увидеть, какая часть этой нагрузки ляжет на местные бюджеты, ведь не стоит забывать: ежегодно в местные бюджеты закладывается часть средств на покрытие чрезвычайных ситуаций. Соответственно, часть денег будет использована из местных бюджетов, а то, что не удалось предусмотреть и включить в них, станет предметом обращения за поддержкой к правительству», — заявил Дьякону.

В то же время он сказал, что правительство в приоритетном порядке возьмет на себя ликвидацию повреждений инфраструктуры национального значения, включая дороги и мосты. На трассе R1 уже начались работы по очистке и укреплению пострадавших участков. Исполнительная власть объявила, что окажет особую поддержку детям, оставшимся сиротами в результате трагедий, вызванных непогодой.

Масштаб ущерба

На данный момент, по оценкам властей, от наводнений пострадало около 400 гектаров сельскохозяйственных угодий и порядка 55 километров дорог.

Было затоплено 69 хозяйств, однако, как заявляют официальные лица, меры по укреплению дамб позволили предотвратить подтопление более 400 жилых домов. Напомним, сильные ливни, прошедшие 22 и 23 мая, привели к двум человеческим жертвам, а также к наводнениям, отключениям электроэнергии, разрушению инфраструктуры и домовладений.

Президент Майя Санду призвала правительство и профильные министерства оперативно оценить масштабы ущерба и незамедлительно оказать помощь населенным пунктам, пострадавшим от проливных дождей.

Премьер-министр Александру Мунтяну выехал в пострадавшие районы и заявил, что правительство проанализирует ущерб и примет меры поддержки пострадавших населенных пунктов, «чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни».