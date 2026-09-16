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logos-press.md logologos-press
16 Сентября 2026, 19:32
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Правила выдачи патентов в Молдове приведены в соответствие с нормами ЕС

Правительство Молдовы 16 сентября одобрило изменения в процедуре подачи и рассмотрения заявок на изобретения и выдачи патентов.

Правила выдачи патентов в Молдове приведены в соответствие с нормами ЕС.
Правила выдачи патентов в Молдове приведены в соответствие с нормами ЕС.

Новые правила должны привести национальную систему патентной защиты в соответствие с европейскими нормами и создать более предсказуемые процедуры для заявителей и правообладателей, передает logos-pres.md

Изменения предусматривают обновление Регламента о процедуре подачи и рассмотрения заявки на патент на изобретение и выдачи патента, утвержденного постановлением правительства №528/2009.

Как отмечает Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI), необходимость обновления нормативной базы связана с развитием технологий, совершенствованием системы защиты интеллектуальной собственности и обязательствами Молдовы в процессе европейской интеграции.

Одной из ключевых задач новых правил является создание нормативной базы для применения в Молдове Европейской патентной конвенции, принятой в Мюнхене 5 октября 1973 года. Молдова присоединилась к Конвенции 1 июня 2026 года.

Проект также предусматривает имплементацию соответствующих положений законодательства ЕС в сфере патентов.

Отдельные изменения касаются процедур рассмотрения заявок, поданных в соответствии с Законом №50/2008 об охране изобретений, а также порядка предоставления соответствующих охранных документов.

В частности, уточняются процедуры, связанные с дополнительными охранными сертификатами и продлением срока их действия.

По оценке AGEPI, более четкие и предсказуемые процедуры должны обеспечить заявителям и обладателям прав большую определенность при защите изобретений. 

В правительстве рассматривают обновление патентных процедур как часть более широкого процесса модернизации системы охраны промышленной собственности.

AGEPI связывает повышение эффективности патентной защиты с развитием национальной инновационной экосистемы. Более тесное соответствие европейским практикам, по оценке ведомства, может способствовать развитию исследований и разработок, передаче технологий и сотрудничеству между академической средой, исследовательскими центрами и частным сектором.

Обновление нормативной базы также рассматривается как условие для развития отраслей, основанных на знаниях и инновациях, и создания более благоприятной среды для инвестиций в такие направления.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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