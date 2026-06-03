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rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 17:18
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Правила работы такси в Молдове ужесточат

Онлайн-платформы такси больше не смогут проводить платежи в обход молдавской финансовой системы, сообщает пресс-служба парламента.

Правила работы такси в Молдове ужесточат.
Правила работы такси в Молдове ужесточат.

Депутаты одобрили поправки, которые обяжут мобильные сервисы проводить все транзакции строго через лицензированные банки Молдовы, передает rupor.md

С этой законодательной инициативой выступили депутаты от фракции PAS Марина Морозова и Александр Трубка. Новые правила позволят государству четко видеть финансовые потоки, рассчитывать налоги и контролировать уплату НДС за посреднические услуги приложений.

Сейчас некоторые компании используют зарубежные финансовые инструменты, из-за чего властям сложно отслеживать их реальные доходы. Новые правила призваны полностью решить эту проблему. Кроме того, закон коснется нелегальных перевозчиков. Руководство служб такси обяжут под личную ответственность гарантировать, что заказы получают только те машины, которые официально внесены в госреестр (ROTR).

Если сервис проигнорирует это требование и в течение года контролирующие органы поймают как минимум пять нелегальных машин на заказах, работу всего приложения в Молдове приостановят. Порядок блокировки и возобновления работы платформ теперь будет утверждать правительство.

Законопроект уже передан на рассмотрение в парламент для первого чтения, а в силу новые требования вступят через 60 дней после их официальной публикации.

Источник
rupor.md logorupor
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