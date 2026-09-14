Повышение зарплат медикам на 10% потребует 1,1 млрд леев в 2027 году.

Возможное повышение на 10% заработных плат работников государственных медико-санитарных учреждений, финансируемых из фондов обязательного медицинского страхования, потребовало бы в 2027 году не менее 1,1 миллиарда леев.

Оценки были представлены Национальной компанией медицинского страхования на заседании Национальной комиссии по коллективным консультациям и переговорам, передает ipn.md

По словам генерального директора НКМС Иона Додона, в случае повышения на 15% финансовая потребность увеличилась бы примерно до 1,65 миллиарда леев. Он уточняет, что точный размер возможного повышения заработных плат будет определён в зависимости от имеющихся ресурсов в фондах обязательного медицинского страхования.

В то же время, согласно представленным оценкам, доходы фондов обязательного медицинского страхования должны вырасти в следующем году примерно на 1,47 миллиарда леев. Однако представители НКМС уточнили, что эти ресурсы не могут быть полностью направлены на заработные платы, поскольку из тех же фондов финансируются и другие расходы, включая компенсируемые лекарства и медицинские услуги.

В настоящее время примерно 75% расходов медико-санитарных учреждений, финансируемых из этих фондов, предназначено для оплаты труда, а более 12% — на лекарства и питание пациентов. Таким образом, НКМС считает, что необходимо сохранять баланс между возможным повышением заработных плат, финансированием медицинских услуг и инвестициями в инфраструктуру.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Андрей Ункуца заявил, что власти хотят определить источники доходов для повышения заработных плат, однако решение должно быть принято после окончательного определения макроэкономических показателей и установления доступных ресурсов на следующий год. В свою очередь, председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Игорь Зубку потребовал, чтобы возможные повышения не создавали различий между работниками, выполняющими одинаковые функции, независимо от источника финансирования заработных плат.

Вопрос был поднят в контексте изменений в оплате труда, подготовленных для государственного сектора с 1 января 2027 года. Персонал государственных медико-санитарных учреждений, финансируемых из фондов обязательного медицинского страхования, не получает заработную плату на основании Закона № 270 о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, поэтому любые повышения для этой категории должны устанавливаться отдельно.