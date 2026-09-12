Поставщики в Молдове переплатили просьюмерам за электроэнергию 44,8 млн леев.

В 2025 году поставщики электроэнергии заплатили около 96,1 млн леев за электроэнергию, полученную от просьюмеров (участников энергосистемы, которые одновременно производят и потребляют электроэнергию) по механизму нетто-биллинга.

При этом ее расчетная рыночная стоимость составляла 51,3 млн леев. Разница достигла 44,8 млн леев, передает logos-pres.md

Такие данные следуют из анализа Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), который содержится в информационной записке к проекту закона «О повышении эффективности процесса авторизации производства энергии из возобновляемых источников и устойчивом развитии рынка биотоплива».

В то же время расширенный анализ механизмов нетто-учета и нетто-биллинга показывает, что общая стоимость электроэнергии, поступившей в сеть от просьюмеров, рассчитанная исходя из рыночных сигналов, была бы примерно на 148,8 млн леев ниже фактических затрат, понесенных поставщиками.

В отдельные периоды года разница особенно заметна. Например, в августе 2025 года дополнительные расходы в рамках механизма нетто-биллинга оценивались более чем в 10 млн леев, а при одновременном применении принципов нетто-учета и нетто-биллинга расчетная разница превысила 34 млн леев.

Эта ситуация подтверждает, что по мере роста числа просьюмеров и установленной мощности фотоэлектрических установок экономическое воздействие действующего механизма может увеличиваться пропорционально.

Цена излишков электроэнергии будет привязана к рынку

Правительство предлагает изменить правила оплаты электроэнергии, которую владельцы солнечных установок передают в сеть. Речь идет о ситуации, когда солнечные панели производят больше электроэнергии, чем необходимо самому владельцу. Излишек он отдает в сеть, а поставщик за него платит.

Согласно законопроекту, который одобрило правительство, для новых договоров просьюмеров цена такой электроэнергии будет привязана к рыночной цене на электроэнергию.

Пока в Молдове не будет ликвидного рынка «на сутки вперед», цену будут рассчитывать на основе цен, складывающихся на аналогичном рынке в Румынии. Для расчета будут учитываться цены в период с 09:00 до 16:00 — то есть в часы, когда солнечные панели обычно производят электроэнергию.

Полученная цена будет пересчитываться в молдавские леи по курсу НБМ на последний день месяца, а НАРЭ будет публиковать ее на своем сайте. Новые правила коснутся просьюмеров, которые заключат договор после 31 декабря 2026 года. Для тех, кто заключит договор раньше, предусмотрен переходный механизм. Если к концу 2027 года в Молдове не появится ликвидный рынок «на сутки вперед», для них также будет применяться расчет по ценам румынского рынка.

Парламент приглашает к обсуждению проекта

Проект изменений в Закон предусматривает также новые правила для энергетических сообществ, производящих электроэнергию из возобновляемых источников. Его предстоит принять парламенту. Во вторник, 15 сентября, комиссия по экономике, бюджету и финансам проведет публичные консультации по законопроекту.