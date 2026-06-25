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logos.press.md logologos
25 Июня 2026, 19:44
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Порядка 10 тыс. тонн яблок урожая-2025 остается в холодильных складах предприятий Молдовы

Такую оценку озвучил молдавским СМИ председатель Ассоциации Moldova Fruct Виталий Горинчой.

Порядка 10 тыс. тонн яблок урожая-2025 остается в холодильных складах предприятий Молдовы.
Порядка 10 тыс. тонн яблок урожая-2025 остается в холодильных складах предприятий Молдовы.

Он отметил, что значительная часть товарных остатков – продукция (хорошо сохранившегося) высокого качества, передает logos-pres.md

Исполнительный директор Moldova Fruct Юрий Фалэ в комментарии для Logos Press уточнил, что отдельные предприятия все еще располагают крупными партиями – сотни и даже тысячи тонн – прошлогодних яблок. С его слов, в последние несколько сезонов — это не редкий случай. Однако высокое качество позволяет реализовывать яблоки урожая предыдущего года на «свежем рынке» весь июль.

Источник
logos.press.md logologos
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