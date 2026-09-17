Поправки к госбюджету на 2026 год приняты во втором чтении.

Парламент утвердил во втором чтении поправки к Закону о государственном бюджете на 2026 год. После корректировки дефицит госбюджета составит около 23 млрд леев.

Согласно принятому закону, расходы государственного бюджета увеличиваются в общей сложности на 2,77 млрд леев и превысят 103,34 млрд леев, пишет logos-pres.md

Трансферты в бюджет государственного социального страхования вырастут на 1,67 млрд леев, из которых 550 млн леев предназначены для компенсаций за энергию в денежной форме. Еще 1 млрд леев направлен в Национальный фонд регионального и местного развития на завершение инфраструктурных проектов национального значения. Дорожный фонд увеличен на 300 млн леев.

Дополнительные расходы также предусмотрены для покрытия потребностей в оплате труда учреждений, финансируемых из государственного бюджета, и образовательных учреждений, находящихся в подчинении органов местного публичного управления.

При этом расходы по проектам, финансируемым из внешних источников, сокращены. Проект также предусматривает единовременные выплаты работникам бюджетного сектора. На эти цели из государственного бюджета выделено 560 млн леев.

При рассмотрении проекта депутаты внесли 22 поправки, предусматривающие дополнительные расходы примерно на 3 млрд леев и перераспределение 527,8 млн леев. Часть поправок была принята после направления их в правительство на анализ.

В частности, по предложению вице-председателя парламента Дойны Герман 600 тыс. леев выделены на ремонт Центра для подростков с аутизмом и редкими заболеваниями, которым управляет А.О. Copiii Ploii в муниципии Кишинев.

По предложению депутата Максима Потырнике дополнительно выделено 5 млн леев на завершение ремонта Центра социальных инноваций — коворкинг-пространства для молодежных организаций в Кишиневе. Площадь центра составляет около 4 000 квадратных метров, он сможет принять около 50 организаций. Дополнительные средства также выделены на ремонт спортивной школы «Григоре Брашовяну» в Ниспоренах. Доходы государственного бюджета увеличены на 600 млн леев и составят 80,27 млрд леев.