Почти 173 млн леев получили фермеры через программы ADMA за лето.

С июня по август 2026 года Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства (ADMA) заключило с фермерами договоры финансирования на общую сумму 172,997 млн леев.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем финансирования вырос примерно на 16,4 млн леев. Тогда фермеры получили финансирование на общую сумму 156,616 млн леев, передает rupor.md

Основная часть средств была направлена на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также реализацию других проектов по модернизации хозяйств. Наибольшие объемы финансирования пришлись на программы MAME и 2KR-PAC.

Поддержка также предоставлялась в рамках программ AGRIENERGY-PAC, ZOOTECH-PAC, DIGITECH-PAC, PDSISM, AFF и PUFF, которые позволяют фермерам инвестировать в различные направления сельского хозяйства.

В ADMA отмечают рост объемов финансирования и подчеркивают, что такая поддержка помогает фермерам модернизировать хозяйства и реализовывать новые инвестиционные проекты.