Плугару о дефиците соцстрахования: Есть риск для выплаты пенсий.

Государственная пенсионная система по-прежнему зависит от средств госбюджета.

Дефицит бюджета государственного социального страхования в этом году достигает 3,5 млрд леев. Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару предупреждает: если дефицит не продолжит сокращаться, государство может столкнуться с трудностями при обеспечении выплаты пенсий, передает tvrmoldova.md

«Существует риск, что пенсии некому будет выплачивать, если мы не продолжим сокращать этот дефицит», — заявила Наталья Плугару в эфире Radio Moldova 14 сентября.

По словам министра, 3,5 млрд леев — это дефицит бюджета социального страхования в текущем году, который покрывается из государственного бюджета. В то же время Наталья Плугару отметила и положительную тенденцию: дефицит сокращается из года в год.

«Хорошая новость заключается в том, что в последние годы этот дефицит сокращался, он уменьшается каждый год», — заявила министр.

Одной из причин сокращения дефицита Наталья Плугару назвала уменьшение масштабов незадекларированного труда и регулирование труда поденщиков, благодаря чему они также могут делать взносы в бюджет социального страхования.

«Мы должны постоянно быть очень внимательными, когда вводим определенные освобождения от уплаты взносов социального страхования для отдельных категорий или принимаем соответствующие решения», — заявила Плугару.

По словам министра труда и социальной защиты, системе необходима как можно более широкая база плательщиков взносов, а процесс официального трудоустройства должен продолжаться.

«Нам необходимо и дальше активно добиваться того, чтобы люди были официально трудоустроены, и тогда мы определенно сможем сохранить возможность выплачивать пенсии», — добавила Наталья Плугару.

Размер индексации пенсий пока неизвестен

Что касается следующей индексации пенсий, министр заявила, что пока слишком рано называть конкретный процент.

«Пока преждевременно говорить об этом, поскольку у нас нет достаточно четких прогнозов. Ближе к сроку мы сможем обсудить индексацию пенсий», — заявила Плугару.

В Республике Молдова на одного пенсионера приходится около 1,1 работающего, что приводит к значительному дефициту бюджета, предназначенного для выплаты пенсий.

Одно из решений, предложенных премьер-министром Василе Тофаном для сбалансирования пенсионной системы, — постепенное внедрение второго пенсионного уровня (Pilonul II) путем создания персональных пенсионных счетов, управляемых частными фондами. Премьер заявил, что средства для этого механизма следует получать не за счет повышения налогов или социальных взносов, а в том числе путем использования недостаточно задействованных государственных активов.

«В каждом развитом государстве существуют три уровня пенсионной системы. Первый — пенсия, гарантированная государством. Второй — пенсия, которая принадлежит только тебе, накапливается на личном счете и управляется частным фондом. Ты в любой момент знаешь, сколько денег накопил и какую пенсию получишь после выхода на пенсию. А третий уровень является добровольным», — заявил премьер.

По словам премьер-министра, внедрение второго пенсионного уровня позволит каждому гражданину иметь персональный пенсионный счет, на котором будут накапливаться деньги на будущее. Он подчеркнул, что эти средства следует получать не за счет дополнительного налогообложения, а путем прозрачного использования государственных активов.