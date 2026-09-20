Плугару: Граждан Молдовы, подающих заявки на компенсации, будут проверять еще тщательнее.

Граждан Молдовы, которые будут подавать заявления на получение компенсаций в холодный период года, будут проверять еще тщательнее, чем в предыдущие годы, сообщила министр труда Наталья Плугару.

«Мы рассматриваем возможность учитывать и наличие автомобиля — в прошлые годы такого не было, но сейчас идут обсуждения. Мы не хотим лишать семью компенсации только потому, что у нее есть одна машина. Вероятно, речь будет идти скорее о наличии двух автомобилей или машин младше 5–7 лет», — уточнила министр, подробно рассказав, какие проверки проходят претенденты на «помощь по счетчику», пишет unimedia.info

Заявления прозвучали в программе «La 360 de grade» на Radio Moldova.

«Премьер Тофан говорил о более строгих фильтрах для выявления незадекларированных доходов. Что подразумевают эти фильтры, что именно будут проверять?», - поинтересовались у Плугару.

«Например, мы проверяем ситуацию, когда человек указывает, что оплачивает достаточно большой счет за электроэнергию или газ, но при этом декларирует нулевой доход. Конечно, это сразу бросается в глаза, и мы начинаем проверять доходы. Нельзя оплачивать счета, имея нулевой доход. Если человек получает денежные переводы, он должен их указать, поскольку это тоже доход. Мы не просим людей указывать именно зарплату, нас интересует их доход, в том числе проценты и так далее.

В прошлом году мы ввели новый критерий — доход от процентов. Кажется, если человек получал 4000 леев в год в виде процентов, это означало, что фактически у него в банке находится значительная сумма. 4000 леев в год, возможно, не так много, но сам факт наличия у человека соответствующей суммы в банке заставляет нас как общество задаться вопросом: должны ли мы поддерживать такие семьи или те, у которых в банке нет ни одного лея. Наша цель — помочь людям, которым действительно нечем оплачивать счета, чтобы им было легче пережить холодный период года», - отметила Плугару.

«Проверяете ли вы имущество — например, квартиру, автомобиль?», - спросила ведущая программы.

«Квартиру, автомобиль, банковские счета, данные НКСС о социальных выплатах. Помимо зарплаты — пособия, помощь, компенсации, выплаты, все это. Проверяем данные вместе с Кадастром. Также проверяем информацию через Пограничную полицию: если человек подает заявление, но на самом деле длительное время не находится на территории страны, он теряет право на компенсацию. Все эти фильтры применяются», - добавила Плугару.

«Если один член семьи находится здесь, официально работает и получает менее 20 тыс. леев, содержит двоих детей, а супруг находится за границей и указывает нулевой доход, такая семья не получит компенсацию?», - поинтересовалась ведущая.

«Это зависит от очень многих критериев. Речь идет не только о зарплате. Учитываются площадь квартиры, размер счета и объем потребления», - заявила Плугару.

«Что означает размер счета и объем потребления? Можете привести пример?», - спросила у гостьи передачи ведущая.

«В прошлом году, если речь шла о семье с двумя детьми и общим доходом менее 15 тыс. леев, в большинстве случаев она соответствовала критериям. Есть еще один критерий, который сразу дает право на поддержку, — наличие в семье человека с инвалидностью. В таком случае семья сразу соответствует критериям, поскольку инвалидность влечет очень большие расходы, и мы оказываем поддержку.

В этом году мы думаем учитывать и наличие автомобиля — в предыдущие годы такого не было. Сейчас идут обсуждения, чтобы не лишать семью права на компенсацию только потому, что у нее есть одна машина. Вероятно, речь будет идти скорее о двух автомобилях или машинах младше 5–7 лет», - ответила Наталья Плугару.

«Уже существует неравенство между теми, кто работает, делает взносы государству и платит налоги, и теми, кто не работает официально, не декларирует доходы, хотя имеет достаточно хорошие незадекларированные заработки, но получает компенсации. Как вы будете выявлять таких людей, помимо анализа больших счетов?», - задала вопрос ведущая.

«Я не знаю, откуда взялось представление о том, что компенсации получают люди, которые не декларируют доходы. Мы не исключаем единичных случаев, и у нас есть колл-центр: если кто-то сообщает, что другой человек получил компенсацию неправомерно, мы это проверяем. Но предыдущие годы показали, что число ошибок очень невелико.

Не знаю, откуда взялось мнение, что компенсации получают те, кому они не положены, поскольку система достаточно строгая. Для людей, которые декларируют нулевой доход, мы автоматически учитываем как минимум минимальную зарплату. Возможно, будем учитывать среднюю зарплату. При этом даже человек с минимальной зарплатой не обязательно получает компенсацию. Если он живет на широкую ногу, у него наверняка есть имущество — большая квартира или две квартиры, и тогда он сразу теряет право на компенсацию. Мы проверяем абсолютно все банковские счета, а также наличие бизнеса, поскольку бизнес приносит прибыль и это видно», - сказала Плугару.

«Еще одна категория — пенсионеры с небольшими пенсиями, которые на протяжении жизни либо работали неофициально, либо трудились за границей и не делали взносов в государственный бюджет. Как вы оцениваете ситуацию, когда они получают такие же компенсации, как люди, которые официально работали и годами платили взносы? В чем здесь справедливость?», - спросили у министра труда.

«Среди получателей компенсаций много пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми. Что касается пенсионеров, мы прекрасно знаем, какой была ситуация с работой десятки лет назад. Наши родители, бабушки и дедушки были вынуждены уезжать за границу, чтобы заработать деньги и вырастить нас. Вопрос в том, должны ли мы их за это наказывать?

Да, они не делали взносов в систему социального страхования Молдовы, но они растили здесь детей, отправляя домой деньги — денежные переводы, которые тоже поступали в экономический оборот страны. Пенсионерка, которая всю жизнь работала за границей, сейчас может жить на пособие, поскольку даже на минимальную пенсию она не имеет права, и ей действительно нечем оплачивать счета. Помочь таким людям благополучно пережить зиму — это проявление солидарности», - заявила министр.