Письменная информация о месторождении будет стоить 1026 леев.

В августе будет запущен Госфонд информации о недрах. Соответствующее Положение о порядке приема и хранения материалов в нем было опубликовано и вступит в силу 7 августа 2026 года.

Оно прописывает единый механизм управления материалами, полученными в результате деятельности по изучению, освоению и использованию недр. Их учет и хранение будут обеспечены в рамках Государственного фонда информации о недрах, в т. ч., онлайн, передает logos-pres.md

Документ разработан в соответствии с положениями нового Кодекса о недрах, который вступил в силу 29 мая 2026 года. Данные фонда будут предоставляться физическим и юридическим лицам на платной основе для использования в строго определенных целях.

Правила будет утверждать Агентство по окружающей среде, которое администрирует фонд. Стоимость информации содержится в приложении к положению.

Безвозмездно данные будут доступны для учебных и научно-исследовательских целей, лицам, выполняющим работы, связанные с использованием недр, за счет средств госбюджета, а также лицам, которые финансировали получение информации о недрах или запрашивали информацию об участках недр, предоставленных им на договорной основе.

Новый механизм обеспечит прослеживаемость и полноту сбора геологических данных, упростит их поиск, а также снизит риск утраты материалов Госфонда информации о недрах.