Первый участок автомагистрали A7 в уезде Яссы готовят к асфальтированию
Первый участок автомагистрали "Автострада Молдовы" (A7) в уезде Яссы (Румыния) готовится к асфальтированию.
Власти рассчитывают, что до конца года будет открыто движение по всему маршруту протяжённостью около 320 км между Плоешти и Пашкань, передает moldova1.md
Как сообщил государственный секретарь Министерства транспорта Румынии Иринел Ионел Скриоштяну, на участке лота 3 Мирчешть–Пашкань продолжаются работы по укладке стабилизированного балласта и подготовке к асфальтированию.
По его словам, этот отрезок станет последним, введённым в эксплуатацию на трассе A7, однако его завершение позволит открыть автомагистраль полностью.
После завершения строительства транспортная развязка в Пашкань станет ключевым узлом нескольких европейских коридоров. Отсюда можно будет двигаться по автомагистрали в направлении Кишинёва, Трансильвании, Черновцов и Бухареста, отметил чиновник.
«Это важная связь, которая соединит юг Европы — Грецию, Болгарию и Румынию — с Черновцами, а также Молдову, Трансильванию и Западную Европу», — заявил он.
Отдельно он рассказал о проектах, финансируемых в рамках европейской программы SAFE. По его словам, властям предстоит подписать ещё три контракта, включая пограничные соглашения с Молдовой и Украиной, а также один участок автомагистрали "Автострада Унирий" (A8).
Скриоштяну заверил, что финансирование стратегических проектов не будет потеряно благодаря специальному механизму трёхсторонних соглашений между Румынией, Молдовой и Украиной, который позволяет сохранять статус приграничного коридора и после установленных сроков.