theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
5 Июня 2026, 21:09
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Первый участок автомагистрали A7 в уезде Яссы готовят к асфальтированию

Первый участок автомагистрали "Автострада Молдовы" (A7) в уезде Яссы (Румыния) готовится к асфальтированию.

Первый участок автомагистрали A7 в уезде Яссы готовят к асфальтированию.
Первый участок автомагистрали A7 в уезде Яссы готовят к асфальтированию.

Власти рассчитывают, что до конца года будет открыто движение по всему маршруту протяжённостью около 320 км между Плоешти и Пашкань, передает moldova1.md

Как сообщил государственный секретарь Министерства транспорта Румынии Иринел Ионел Скриоштяну, на участке лота 3 Мирчешть–Пашкань продолжаются работы по укладке стабилизированного балласта и подготовке к асфальтированию.

По его словам, этот отрезок станет последним, введённым в эксплуатацию на трассе A7, однако его завершение позволит открыть автомагистраль полностью.

После завершения строительства транспортная развязка в Пашкань станет ключевым узлом нескольких европейских коридоров. Отсюда можно будет двигаться по автомагистрали в направлении Кишинёва, Трансильвании, Черновцов и Бухареста, отметил чиновник.

«Это важная связь, которая соединит юг Европы — Грецию, Болгарию и Румынию — с Черновцами, а также Молдову, Трансильванию и Западную Европу», — заявил он.

Отдельно он рассказал о проектах, финансируемых в рамках европейской программы SAFE. По его словам, властям предстоит подписать ещё три контракта, включая пограничные соглашения с Молдовой и Украиной, а также один участок автомагистрали "Автострада Унирий" (A8).

Скриоштяну заверил, что финансирование стратегических проектов не будет потеряно благодаря специальному механизму трёхсторонних соглашений между Румынией, Молдовой и Украиной, который позволяет сохранять статус приграничного коридора и после установленных сроков.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте