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bani.md logobani
5 Июня 2026, 07:54
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Парламент разрешил корректировать дорожные контракты при скачке цен

Ряд контрактов на строительство и ремонт дорог в Молдове были приостановлены из-за резкого скачка цен на топливо. Как заявил депутат Раду Мариан, удорожание топлива привело к росту стоимости работ на 40–50%.

Парламент разрешил корректировать дорожные контракты при скачке цен.
Парламент разрешил корректировать дорожные контракты при скачке цен.

По словам председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, одна из ключевых проблем заключалась в том, что большинство заключённых контрактов не предусматривали механизма корректировки цены в зависимости от увеличения затрат. Именно это и стало причиной приостановки ряда дорожных проектов, пишет bani.md

«Затраты выросли на 40–50%. Но условия контрактов практически не допускают повышения стоимости работ. Вот в чём проблема», — пояснил Раду Мариан.

Чтобы исправить ситуацию, парламент принял в окончательном чтении поправки в законодательство. Они позволяют пересматривать условия контрактов в тех случаях, когда стоимость материалов и других необходимых ресурсов для строительства и ремонта дорог меняется (увеличивается или снижается) более чем на 15%.

Согласно новым нормам, государственные заказчики получат право корректировать цену контрактов в пределах выделенного финансирования. Это должно позволить возобновить работы по приостановленным проектам.

«Это мера, которая поможет избежать заморозки строительства и ремонта дорог», — подчеркнул депутат.

Источник
bani.md logobani
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