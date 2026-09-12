Отопление может подорожать для жителей Новых Анен, Комрата и части Кишинева.

Несколько поставщиков, обеспечивающих теплом жителей Новых Анен, Комрата и части Кишинева, просят повысить тарифы на тепловую энергию. Запрашиваемое повышение составляет от 25,68% до 72,13%.

А самый высокий предлагаемый тариф достигает 4405 леев за гигакалорию. Заявки предстоит рассмотреть Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ), пишет agora.md

Самого значительного повышения — на 72,13% — просит Î.M. „Antermo”, обслуживающее потребителей муниципия Новые Анены. Предприятие предлагает установить тариф на уровне 3587 леев за Гкал вместо нынешних 2084 леев за Гкал. Разница составляет 1503 лея.

„Antermo” обосновывает свою заявку главным образом ростом стоимости природного газа, используемого для производства тепловой энергии. Согласно заявке, ранее в расчеты была заложена цена газа в размере 9533 леев за 1000 кубометров, а с 1 августа 2026 года она достигла 15 552 леев за 1000 кубометров без НДС. Рост составляет около 63%.

Второй по величине тариф запрашивает Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat”, обслуживающее потребителей муниципия Комрат. Предприятие просит установить тариф в размере 4405 леев за Гкал вместо нынешних 3505 леев. Повышение составит 900 леев, или 25,68%.

S.A. „Comgaz-Plus” просит установить для обслуживаемых компанией потребителей тариф в размере 4081 лея за Гкал вместо нынешних 2980 леев. Запрашиваемое повышение составляет 1101 лей, или 36,95%.

В Кишиневе S.A. „Apă-Canal Chișinău”, обеспечивающее около 5% потребности столицы в теплоносителе, просит установить тариф в размере 2984 леев за Гкал. В настоящее время он составляет 2235 леев за Гкал. Таким образом, запрашиваемое повышение составляет 749 леев, или 33,51%.

В абсолютном выражении наибольшую разницу по сравнению с действующим тарифом запрашивает Î.M. „Antermo” — 1503,13 лея за Гкал, за ним следует S.A. „Comgaz-Plus” — 1101 лей за Гкал.

В последний раз тарифы на тепло корректировались в феврале 2026 года. Указанные тарифы не включают НДС.

Заявки предстоит рассмотреть НАРЭ, а окончательные решения по новым тарифам будут приняты Административным советом агентства после анализа представленных поставщиками расчетов.