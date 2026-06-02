Осмокеску о причинах бедности Молдовы: У нас никогда не было четкого видения.

"Прежде всего, после распада Советского Союза мы никогда не решались называть вещи своими именами, как это сделали, например, страны Прибалтики. Никогда. Советский менталитет сохранился. Советские подходы в управлении остались. Коррупция расцвела. Воровали как в Кодрах. Никогда не думали о гражданине.

Я не говорю обо всех правительствах. Но у нас никогда не было четкого видения. Мы всегда были балансом между Востоком и Западом. Мы очень маленькое государство, мы находимся на огромных геополитических и экономических разломах – с одной стороны большие страны, как Украина, с другой – Европейский союз, экономическая сила. Как маленький слепой котенок, мы не знали, в какую сторону идти.

По моему мнению, главная проблема была в том, что у нас с самого начала не было четкого и твердого голоса о том, что мы делаем дальше. Поэтому, к сожалению, у нас была война в стране, и мы не развивались", - ответил Осмокеску, цитирует ZdG.

В тоже время глава Минэкономики выразил оптимизм касательно будущего нашей страны.

"Сейчас у нас есть идентичность. И хотя она пока не разделяется достаточным большинством, мы выбрали европейский путь. Мы заявили это на выборах 2024 и 2025 годов, в том числе через участие диаспоры.

Я лично – убежденный сторонник европейской интеграции, убежденный федералист, как отцы-основатели ЕС после Второй мировой войны. Мы не можем позволить себе другое направление, потому что иначе мы останемся под влиянием «оси зла» и продолжим жить так, как сейчас. Но в последние годы сделано многое, европейская идентичность молдаван усиливается, и лично меня это очень радует", - добавил он.