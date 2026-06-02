theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
2 Июня 2026, 20:09
767
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Осмокеску о причинах бедности Молдовы: У нас никогда не было четкого видения

В интервью министра экономики спросили, анализировал ли он, почему за более чем тридцать лет независимости Молдова не стала процветающей страной и остается самым бедным государством в Европе.

Осмокеску о причинах бедности Молдовы: У нас никогда не было четкого видения.
Осмокеску о причинах бедности Молдовы: У нас никогда не было четкого видения.

"Прежде всего, после распада Советского Союза мы никогда не решались называть вещи своими именами, как это сделали, например, страны Прибалтики. Никогда. Советский менталитет сохранился. Советские подходы в управлении остались. Коррупция расцвела. Воровали как в Кодрах. Никогда не думали о гражданине. 

Я не говорю обо всех правительствах. Но у нас никогда не было четкого видения. Мы всегда были балансом между Востоком и Западом. Мы очень маленькое государство, мы находимся на огромных геополитических и экономических разломах – с одной стороны большие страны, как Украина, с другой – Европейский союз, экономическая сила. Как маленький слепой котенок, мы не знали, в какую сторону идти. 

По моему мнению, главная проблема была в том, что у нас с самого начала не было четкого и твердого голоса о том, что мы делаем дальше. Поэтому, к сожалению, у нас была война в стране, и мы не развивались", - ответил Осмокеску, цитирует ZdG.

В тоже время глава Минэкономики выразил оптимизм касательно будущего нашей страны.

"Сейчас у нас есть идентичность. И хотя она пока не разделяется достаточным большинством, мы выбрали европейский путь. Мы заявили это на выборах 2024 и 2025 годов, в том числе через участие диаспоры.

Я лично – убежденный сторонник европейской интеграции, убежденный федералист, как отцы-основатели ЕС после Второй мировой войны. Мы не можем позволить себе другое направление, потому что иначе мы останемся под влиянием «оси зла» и продолжим жить так, как сейчас. Но в последние годы сделано многое, европейская идентичность молдаван усиливается, и лично меня это очень радует", - добавил он.

Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте