ОСАГО в Молдове подешевело на 13,4%, но часть выплат задерживается.

После частичной либерализации тарифов ОСАГО в Молдове средняя стоимость полиса снизилась примерно на 13,4%.

При этом данные Национальной комиссии по финансовому рынку показывают, что часть страховых компенсаций выплачивается с нарушением установленных сроков, передает agora.md

С 14 января 2025 года в Молдове действует частичная либерализация тарифов ОСАГО. По данным экономиста Вячеслава Ионицэ, это привело к снижению средней стоимости внутреннего полиса с примерно 1 449 до 1 254,7 лея.

Таким образом, средняя цена полиса снизилась на 13,4%. При этом сам рынок внутреннего ОСАГО в 2025 году сократился на 4,9%.

Несмотря на снижение стоимости полисов, скорость выплаты страховых компенсаций остаётся одним из вопросов рынка.

Согласно данным, проанализированным Ионицэ, в 54,4% проверенных Национальной комиссией по финансовому рынку случаев компенсации были выплачены в течение 30 дней.

В течение 90 дней были урегулированы 91,4% дел. Однако в 8,6% случаев установленный законом срок был превышен.

Есть задержки и на отдельных этапах процедуры. Примерно в 23% случаев деньги были выплачены с опозданием после принятия соответствующего решения. Ещё в 14,3% случаев была зафиксирована задержка с уведомлением клиента о принятом решении.

По мнению Вячеслава Ионицэ, после либерализации страхового рынка компании должны конкурировать не только стоимостью полиса, но и качеством обслуживания.

«Первый чрезвычайно важный показатель — сколько людей получают свои деньги в течение первых 30 дней. Это показывает скорость работы компании», — заявил экономист.

При этом коэффициент выплат по внутреннему ОСАГО увеличился. В 2026 году он достиг примерно 57,2% против 55% годом ранее.

Ионицэ также обращает внимание на структуру молдавского страхового рынка. Автомобильное страхование занимает в нём около 68–70%, тогда как на страхование жизни приходится лишь около 3%.

Таким образом, изменения в сегменте ОСАГО оказывают существенное влияние на весь страховой рынок страны. С одной стороны, либерализация тарифов привела к снижению стоимости полисов, с другой — актуальным остаётся вопрос своевременности выплат клиентам.