ODA установила новые референтные ставки по программе «373».

Организация по развитию предпринимательства (ODA) объявила новые референтные ставки по кредитам, предоставляемым в рамках государственной программы стимулирования инвестиций «373».

Они будут действовать с 1 октября по 31 декабря 2026 года, передает moldova1.md

Для кредитов в молдавских леях референтная ставка составит 5,67% годовых, а для кредитов в иностранной валюте — 1,37% годовых.

Новые ставки распространяются только на кредиты, выданные начиная с 17 мая 2024 года, в соответствии с положениями Программы стимулирования инвестиций «373», утверждённой Постановлением Правительства №351/2023.

В ODA уточнили, что референтная ставка рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по новым депозитам со сроком привлечения от шести до 12 месяцев по всему банковскому сектору.

Государственная программа «373» была запущена 22 июня 2023 года для поддержки малых и средних предприятий при реализации инвестиционных проектов. В рамках программы предприниматели могут получить банковские кредиты с частичной компенсацией процентной ставки со стороны государства.

Максимальная сумма кредита составляет 15 млн леев, при этом собственный вклад предпринимателя может составлять 10% от стоимости инвестиционного проекта.

На начальном этапе воспользоваться программой могли предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и сфере управления отходами.

Кредиты предоставляются на срок до семи лет, а льготный период может достигать трёх лет. Изначально процентная ставка составляла 7% годовых для кредитов в леях и 3% — для кредитов в иностранной валюте.

Новые референтные ставки будут применяться в течение последнего квартала 2026 года — с 1 октября по 31 декабря.