Небанковские платёжные сервисы включили в закон о финансовых гарантиях.

Число субъектов Закона о договорах финансовой гарантии будет расширено за счет его актуализации, а также гармонизации с правовыми нормами законодательства Евросоюза.

Соответствующий проект поправок к этому закону был принят сегодня парламентом во втором чтении. За него проголосовали 59 депутатов. Документ был разработан Национальным банком Молдовы, передает logos-pres.md

Благодаря ему Молдова актуализирует и повышает эффективность своей правовой и нормативной базы в области договоров финансовой гарантии. А также приводит её в соответствие с положениями законодательства Евросоюза.

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Виктория Белоус уточнила в ходе сегодняшнего пленарного заседания законодательного органа, что законопроект в полном объёме переносит в национальное законодательство Директиву ЕС о договорах финансовой гарантии.

Проект является частью мер, предусмотренных Национальной программой по присоединению Молдовы к Евросоюзу на 2025–2029 годы.

Документ расширяет категорию субъектов, подпадающих под действие Закона о договорах финансовой гарантии. В частности, в их число будут включены небанковские поставщики платёжных услуг, институты коллективного инвестирования в ценные бумаги и компании по управлению инвестициями.

Одновременно Фонд гарантирования вкладов в банковской системе будет включён в перечень субъектов, которые могут выступать поставщиками финансовых гарантий.