Point.md
27 Мая 2026, 14:16
13
НАРЭ: Цены для поставщиков «последней инстанции» не влияют на счета потребителей

В связи с некоторыми интерпретациями в отношении утверждения Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) цен на поставку природного газа поставщиком последней инстанции, в агентстве выступили с разъяснениями.

Утверждение цен на поставку «последней инстанции» носит технический характер и не влечет за собой изменения цены на природный газ для потребителей, пользующихся услугами государственного сектора, и не влияет на их счета, сообщает НАРЭ.

Эти цены применяются исключительно в ситуациях, когда потребитель теряет своего поставщика природного газа, например: в случае отзыва лицензии, прекращения деятельности или невозможности доставки.

В таких ситуациях, чтобы гарантировать непрерывность поставок природного газа потребителям, оставшимся без поставщика, их услуги принимает назначенный поставщик, так называемый «поставщик последней инстанции».

Агентство отмечает, что механизм поставок последней инстанции действует в течение ограниченного периода, максимум 4 месяцев. В течение этого периода потребители должны найти нового поставщика и заключить постоянный договор поставки.

Цена на поставку в рамках режима «последней инстанции» устанавливается НАРЭ ежемесячно в зависимости от изменений на международном рынке и транспортных расходов и применяется исключительно к этому особому режиму поставок.

