НАРЭ создаст единую систему для сравнения предложений по электроэнергии и природному газу.

Все предложения поставщиков электроэнергии и природного газа можно будет просматривать и сравнивать в одном месте.

Для этого Национальное агентство по регулированию в энергетике создаст информационную систему. Проект, вынесенный на общественное обсуждение, предусматривает единую платформу, которая будет рассчитывать в том числе предполагаемую ежемесячную и годовую стоимость предложений по электроэнергии и природному газу, передаёт ipn.md

Система «Инструмент сравнения предложений поставщиков природного газа и электроэнергии» (SI ICOF) будет администрироваться НАРЭ и будет иметь отдельные модули для двух секторов. Потребители смогут пользоваться инструментом без идентификации и без создания учётной записи.

Для сравнения пользователь должен будет указать сектор, категорию потребителя, место потребления, предполагаемый годовой объём потребления и другие критерии. Система определит действующие и применимые предложения и рассчитает ориентировочную стоимость каждого из них. Не допускаются предложения, связанные со спонсорством, а также ранжирование на основе платежей или иных преимуществ.

В случае природного газа будут отображаться фиксированная или переменная цена, срок действия договора, услуги и коммерческие условия, ориентировочная стоимость и дата обновления информации. Система также позволит конвертировать объёмы в кубические метры и киловатт-часы. Для электроэнергии, среди прочего, будут представлены предложения с фиксированной, переменной или динамической ценой, включённые услуги, срок действия договора и ориентировочная стоимость. В случае динамических цен будут указаны формула расчёта, рынок или справочный индекс и периодичность обновления. Рассчитанные для предложений с переменными и динамическими ценами расходы будут носить ориентировочный характер.

Поставщики будут вводить предложения в стандартизированном формате и будут нести ответственность за точность, полноту и актуальность информации. Система будет автоматически проверять данные, а предложения, соответствующие установленным условиям, смогут публиковаться без предварительного одобрения НАРЭ. Агентство будет проверять поставщика при его первой регистрации в системе, в том числе посредством проверки лицензии.

Создание системы предусмотрено законодательством об электроэнергии и природном газе, которое гарантирует бесплатный доступ как минимум к одному инструменту сравнения для бытовых потребителей и микро- и малых предприятий с ожидаемым годовым потреблением менее 100 тысяч кВт·ч.

Проект концепции и положения SI ICOF будет вынесен на общественное обсуждение. Разработка и эксплуатация системы будут финансироваться из бюджета НАРЭ, а часть расходов на документирование и разработку покрывается при поддержке ПРООН в Молдове.