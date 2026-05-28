НАРЭ сможет оперативно менять расчёт цен на топливо во время кризиса.

Проект закона, положительно одобренный на заседании кабинета министров, направлен на усиление механизмов государственного вмешательства в ситуациях тревоги или энергетического кризиса. Документ предлагает меры, позволяющие властям и участникам рынка быстрее реагировать в случае перебоев в импорте или значительных колебаний цен на топливо, пишет logos-pres.md

Среди основных положений – возможность для Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) временно применять гибкие механизмы расчета предельных цен на бензин и дизельное топливо в кризисные периоды. Таким образом, регулирующий орган может изменить период отсчета, используемый для расчета цен (например, 7 вместо 14 дней), или использовать альтернативные котировки нефтепродуктов, чтобы оперативно отражать изменения рынка в конечной цене и снижать риск дисбалансов.

Проект также предусматривает упрощение логистического процесса поставок топлива. Таким образом, импортируемые нефтепродукты могут доставляться непосредственно на автозаправочные станции, без необходимости транзита исключительно через нефтебазы. Эта мера сократит сроки доставки, позволит избежать перегрузки инфраструктуры хранения и будет способствовать предотвращению дефицита в периоды высокого потребления или трудностей с импортом.

Кроме того, Министерство энергетики предложило дополнить проект закона положением, предотвращающим блокировку имеющихся мощностей в электросетях. Необходимость этой меры оправдана тем, что некоторые участники аукционов по энергетическим проектам зарезервировали посредством уведомлений о подключении к сети более крупные сетевые мощности, чем те, которые были фактически предложены на аукционах, не реализовав впоследствии соответствующие проекты. Эта практика привела к неоправданному занятию имеющихся сетевых мощностей.

Власти утверждают, что эти меры необходимы для предотвращения блокировки доступа инвесторов к сети, чтобы не создавать дискриминационного отношения к заявителям и обеспечить более эффективное использование электроэнергетической инфраструктуры.

Законопроект принят парламентом во втором чтении. Его поддержали 59 депутатов. Новые законодательные положения вступают в силу со дня опубликования в «Официальном мониторе» (Monitorul Oficial).