НАРЭ повысило тарифы на водоснабжение и канализацию в Кочиерах.

На своем заседании 16 сентября НАРЭ утвердило новые тарифы на услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод, предоставляемые компанией Î.M. Pro Mediu-Cocieri, обслуживающей потребителей в Кочиерах.

Тариф за кубометр питьевой воды установлен на уровне 15,24 лея, по сравнению с нынешними 14,71 лея/м³. Таким образом, питьевая вода подорожала на 53 бана, или примерно на 3,6%, за каждый кубометр. Услуги по канализации и очистке сточных вод также подорожали. Тариф увеличился с 28,34 лея до 30,38 лея/м³, что составляет увеличение на 2,04 лея, или примерно на 7,2%, пишет bani.md

Однако новые тарифы, утвержденные НАРЭ, ниже тех, которые запрашивал оператор. Для питьевой воды утвержденный тариф на 4,13 лея/м³ ниже запрашиваемого, а для сточных вод и очистки — на 1,31 лея/м³ ниже.

По результатам проведенного анализа НАРЭ установила для компании Î.M. Pro Mediu-Cocieri прогнозируемый доход от регулируемой деятельности на 2026 год в размере 1,762 млн леев, что на 570,8 тыс. леев меньше суммы, запрашиваемой оператором.

При расчете тарифов учитывались затраты на электроэнергию, технологическое потребление и потери воды, затраты на персонал и другие компоненты тарифа. НАРЭ уточняет, что тариф возмещает только обоснованные и необходимые затраты на предоставление регулируемых услуг, принимая во внимание результаты деятельности оператора и отклонения тарифов, зафиксированные в предыдущие периоды.

На этом же заседании НАРЭ также утвердила тариф на предоставление государственной услуги технологического водоснабжения компанией S.R.L. Тариф для Petcom Lux был установлен на уровне 26,86 лея/м³, по сравнению с 20,27 лея/м³ ранее. Повышение составляет 6,59 лея/м³ или примерно 32,5%. При этом утвержденный тариф для Petcom Lux на 10,52 лея/м³ ниже, чем запрашивал оператор. На 2026 год НАРЭ установила регулируемый доход в размере 1,881 млн леев, что на 921,8 тыс. леев ниже уровня, запрошенного компанией.