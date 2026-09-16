theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
16 Сентября 2026, 20:24
3 037
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

НАРЭ повысило тарифы на водоснабжение и канализацию в Кочиерах

На своем заседании 16 сентября НАРЭ утвердило новые тарифы на услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод, предоставляемые компанией Î.M. Pro Mediu-Cocieri, обслуживающей потребителей в Кочиерах.

НАРЭ повысило тарифы на водоснабжение и канализацию в Кочиерах.
НАРЭ повысило тарифы на водоснабжение и канализацию в Кочиерах.

Тариф за кубометр питьевой воды установлен на уровне 15,24 лея, по сравнению с нынешними 14,71 лея/м³. Таким образом, питьевая вода подорожала на 53 бана, или примерно на 3,6%, за каждый кубометр. Услуги по канализации и очистке сточных вод также подорожали. Тариф увеличился с 28,34 лея до 30,38 лея/м³, что составляет увеличение на 2,04 лея, или примерно на 7,2%, пишет bani.md

Однако новые тарифы, утвержденные НАРЭ, ниже тех, которые запрашивал оператор. Для питьевой воды утвержденный тариф на 4,13 лея/м³ ниже запрашиваемого, а для сточных вод и очистки — на 1,31 лея/м³ ниже.

По результатам проведенного анализа НАРЭ установила для компании Î.M. Pro Mediu-Cocieri прогнозируемый доход от регулируемой деятельности на 2026 год в размере 1,762 млн леев, что на 570,8 тыс. леев меньше суммы, запрашиваемой оператором.

При расчете тарифов учитывались затраты на электроэнергию, технологическое потребление и потери воды, затраты на персонал и другие компоненты тарифа. НАРЭ уточняет, что тариф возмещает только обоснованные и необходимые затраты на предоставление регулируемых услуг, принимая во внимание результаты деятельности оператора и отклонения тарифов, зафиксированные в предыдущие периоды.

На этом же заседании НАРЭ также утвердила тариф на предоставление государственной услуги технологического водоснабжения компанией S.R.L. Тариф для Petcom Lux был установлен на уровне 26,86 лея/м³, по сравнению с 20,27 лея/м³ ранее. Повышение составляет 6,59 лея/м³ или примерно 32,5%. При этом утвержденный тариф для Petcom Lux на 10,52 лея/м³ ниже, чем запрашивал оператор. На 2026 год НАРЭ установила регулируемый доход в размере 1,881 млн леев, что на 921,8 тыс. леев ниже уровня, запрошенного компанией.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте