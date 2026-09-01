На зарплаты 26 сотрудников Moldova Project планируют тратить 36 млн леев в год.

«Если создаешь такое агентство и поручаешь ему управлять сотнями миллионов леев, оплата труда должна быть соответствующей», — сказал Гросу, цитирует rupor.md

По его словам, Moldova Project должна заменить многочисленные подразделения по реализации проектов, которые сейчас действуют при отдельных министерствах. В каждом из них есть собственные руководители, бухгалтеры и другие сотрудники.

«Не будет столько подразделений по реализации проектов. Будет одно», — подчеркнул спикер.

Гросу предложил сравнить будущие расходы Moldova Project с совокупными затратами на содержание нынешних подразделений. По его мнению, сейчас государство тратит на них больше.

Создать Moldova Project предложил премьер-министр Василий Тофан. Новая структура займется реализацией крупных проектов в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения, цифровизации, окружающей среды и образования. Возглавить ее должен нынешний директор Агентства госуслуг Мирча Ешану.