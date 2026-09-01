На подготовку реставрации Триумфальной арки выделено 5 млн леев.

Правительство создало необходимые правовые условия для подготовки и начала реставрационных работ на Триумфальной арке.

На 2026 год на подготовку технической документации и разработку технико-экономического обоснования проекта реставрации выделено 5 млн леев, пишет logos-pres.md

Памятник будет находиться в ведении министерства культуры, а прилегающий земельный участок — Агентства публичной собственности.

Уточнение правового статуса и регистрация памятника в Реестре недвижимого имущества позволяют приступить к подготовке реставрационных работ.

Решение стало возможным после завершения кадастрового размежевания, проведенного Агентством публичной собственности совместно с Институтом проектирования и землеустройства. Площадь сооружения по основанию составляет 131,2 кв. метра.

Триумфальная арка входит в исторический ансамбль «Святые врата и площадь», включенный в Реестр охраняемых государством памятников Республики Молдова. Сооружение было построено в 1841 году по проекту архитектора Луки Заушкевича.