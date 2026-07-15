На обновление дорожной разметки в Молдове потратят почти 29 млн леев.

Государственная администрация автомобильных дорог объявила тендер на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на основных автомагистралях Молдовы общей протяженностью 1355 километров.

Ориентировочная стоимость контрактов составляет 28,9 млн леев без НДС. Средства будут выделены из Дорожного фонда. Закупка разделена на три лота и предусматривает выполнение работ на 31 участке дорог с общей площадью разметки 365 403 квадратных метра, пишет bani.md

Работы будут проводиться на магистралях М1, М3 и М5, а также на республиканских и региональных дорогах R3, R5, R6, R8, R10, R12, R14, R20, R26, R28, R30, R35, G14, G75, G85, G89, G105 и G106.

Разметку нанесут по осевой линии дорог, по краям проезжей части, на разделительных полосах, дополнительных полосах для подъема и спуска, а также на полосах разгона и торможения в соответствии с действующими техническими стандартами.

Экономические агенты могут подавать заявки на участие в тендере до 3 августа 2026 года.