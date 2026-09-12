На молдавский рынок курятины обратила внимание Avesterra Group.

Avesterra Group – украинский производитель мяса птицы - в текущем году выходит на новые рынки.

Компания уже осуществила первые поставки курятины в Великобританию, Нидерланды и Эстонию. В данный момент Avesterra Group готовит первую партию товара для отправки в Грузию и работает над выходом на рынок Молдовы, пишет logos-pres.md

Первую коммерческую партию в Великобританию Avesterra Group отгрузила 31 июля под брендом Delika. После тестовой поставки британский партнер законтрактовал новые партии мяса.

Об этом сообщил latifundist со ссылкой на пресс-службу компании. Перед выходом на европейские рынки производственные мощности компании прошли сертификацию по экспорту продукции в ЕС. Перед началом поставок в Великобританию предприятие также прошло проверку соответствие национальным ветеринарным и санитарным требованиям. После этого компанию включили в список производителей, имеющих право экспортировать продукцию на британский рынок.

К настоящему времени Avesterra Group обладает опытом экспорта продукции в 25 стран мира. До конца 2027 года Avesterra Group планирует довести долю экспорта до 20% ежемесячного объема производства. При этом основным рынком сбыта для компании останется Украина. Для нас принципиально не просто осуществить первые поставки, а построить долгосрочное сотрудничество с международными партнерами и обеспечить регулярное присутствие нашей продукции на новых рынках.

Продление контракта с британским партнером после первой отгрузки подтверждает конкурентоспособность украинской продукции и открывает для нас возможности дальнейшего расширения экспорта», — отметила CEO Avesterra Group Светлана Собипан.

По сведениям Logos Press, до введения весной нынешнего года временного запрета агентства ANSA на поставки украинской курятины на молдавский рынок планы построить птицефабрику в Молдове всерьез рассматривало руководство крупнейшего в Украине агрохолдинга ОАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП). После отмены запрета предприятие возобновило поставки мяса птицы и полуфабрикатов в Молдову. Но планы организации в стране производства этих продуктов не актуальны.