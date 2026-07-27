Молдове потребуется 2 млрд евро на европейскую канализацию.

Из-за масштабных затрат реализация реформы будет поэтапной, а часть расходов в будущем может повлиять на тарифы.

В настоящее время лишь в 9,9% населенных пунктов Молдовы существуют централизованные системы канализации, а в сельской местности этот показатель составляет всего 2,9%. Кроме того, около 63% сточных вод, образующихся в стране, не собираются и не очищаются на лицензированных очистных сооружениях, при этом ни одна станция очистки сточных вод полностью не соответствует европейским стандартам, сообщает logos-press.md

Несправедливые тарифы

Серьёзной проблемой остаётся и значительная разница в тарифах между регионами. Так, в Кишиневе домохозяйство, потребляющее 10 кубометров воды в месяц, платит около 186 леев, тогда как в Кагуле аналогичная услуга обходится примерно в 381 лей, а в Глодень — более 880 леев. Таким образом, жители небольших городов могут платить за одну и ту же базовую услугу почти в пять раз больше, чем жители столицы.

Правительство предлагает внести изменения в нормативную базу, чтобы привести систему сбора и очистки сточных вод в соответствие с требованиями Европейского союза, а также повысить уровень защиты окружающей среды и общественного здоровья.

...И канализация по всей стране

Проект предусматривает расширение систем канализации во всех населенных пунктах с численностью населения свыше 1 000 жителей, что включает развитие сетей примерно в 749 населённых пунктах. Также предусмотрено строительство и модернизация очистных сооружений, внедрение современных технологий очистки сточных вод, инвестиции в системы мониторинга и укрепление институционального потенциала, использование возобновляемых источников энергии в секторе водоснабжения и канализации.

По данным властей, реализация этих мер позволит сократить загрязнение поверхностных вод, улучшить доступ населения к услугам водоотведения и санитарии, а также будет способствовать защите общественного здоровья, особенно в сельской местности.

Цена вопроса — 2,04 млрд евро

Для выполнения требований европейской Директивы по очистке городских сточных вод Республике Молдова потребуется около 2,04 млрд евро инвестиций. Согласно проекту нормативного акта, объем необходимых вложений значительно превышает краткосрочные финансовые возможности государства. Поэтому, помимо средств государственного бюджета, планируется привлечение финансирования из местных бюджетов, фондов Евросоюза, а также за счёт кредитов и грантов международных финансовых организаций и партнёров по развитию.

При этом власти подчёркивают, что проект не предусматривает установления новых тарифов на услуги водоснабжения и канализации. Однако не исключается, что часть расходов на выполнение новых требований может быть учтена в тарифах. По этой причине внедрение реформ будет осуществляться поэтапно, а планирование инвестиций — с учётом необходимости сохранения доступности услуг и защиты социально уязвимых домохозяйств.