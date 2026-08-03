Молдова выделит более 3,6 млн леев на содержание просителей убежища в 2026 году.

В 2026 году государство планирует направить 3,68 млн леев на обеспечение необходимых условий для просителей убежища.

Такие расходы предусмотрены проектом приказа Министерства внутренних дел, который сейчас проходит общественные консультации, передает bani.md

Согласно документу, в последующие годы расходы также будут сохраняться: в 2027 году планируется выделить около 3,41 млн леев, а в 2028 году — 3,58 млн леев.

В МВД отмечают, что в 2026 году помощь смогут получать в среднем около 107 просителей убежища каждый месяц. На 2027 год прогнозируется около 99 человек в месяц, а на 2028 год — примерно 104 человека.

Проект предусматривает утверждение специального руководства, по которому будут рассчитываться расходы государства. В суммы входят затраты на основные потребности людей: питание, средства гигиены, одежду и другие необходимые товары.

Согласно расчетам, ежемесячное содержание одного взрослого трудоспособного человека составит около 3 027 леев, пенсионера — 2 616 леев.

Для детей расходы будут зависеть от возраста: до 1 года — 973,5 леев в месяц;

от 1 до 7 лет — 2 130 леев;

от 7 до 18 лет — 2 680,5 леев.

Для неполной семьи с одним ребенком сумма расходов будет составлять от 3 357 до 5 064 леев в месяц в зависимости от возраста ребенка.

В МВД уточняют, что эти суммы не являются прямыми выплатами просителям убежища. Это расчетные показатели, которые помогают государству планировать бюджетные расходы на их прием и обеспечение базовых условий.

Новая методика предусматривает, что расчеты будут регулярно обновляться с учетом изменения цен и инфляции. Ответственность за ежегодный пересмотр показателей возложена на Генеральный инспекторат по миграции.

Власти отмечают, что цель новых правил — сделать планирование государственных расходов более прозрачным и предсказуемым.