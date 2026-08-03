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bani.md logobani
3 Августа 2026, 16:12
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Молдова выделит более 3,6 млн леев на содержание просителей убежища в 2026 году

В 2026 году государство планирует направить 3,68 млн леев на обеспечение необходимых условий для просителей убежища.

Молдова выделит более 3,6 млн леев на содержание просителей убежища в 2026 году.
Молдова выделит более 3,6 млн леев на содержание просителей убежища в 2026 году.

Такие расходы предусмотрены проектом приказа Министерства внутренних дел, который сейчас проходит общественные консультации, передает bani.md

Согласно документу, в последующие годы расходы также будут сохраняться: в 2027 году планируется выделить около 3,41 млн леев, а в 2028 году — 3,58 млн леев.

В МВД отмечают, что в 2026 году помощь смогут получать в среднем около 107 просителей убежища каждый месяц. На 2027 год прогнозируется около 99 человек в месяц, а на 2028 год — примерно 104 человека.

Проект предусматривает утверждение специального руководства, по которому будут рассчитываться расходы государства. В суммы входят затраты на основные потребности людей: питание, средства гигиены, одежду и другие необходимые товары.

Согласно расчетам, ежемесячное содержание одного взрослого трудоспособного человека составит около 3 027 леев, пенсионера — 2 616 леев.

  • Для детей расходы будут зависеть от возраста: до 1 года — 973,5 леев в месяц; 
  • от 1 до 7 лет — 2 130 леев; 
  • от 7 до 18 лет — 2 680,5 леев.

Для неполной семьи с одним ребенком сумма расходов будет составлять от 3 357 до 5 064 леев в месяц в зависимости от возраста ребенка.

В МВД уточняют, что эти суммы не являются прямыми выплатами просителям убежища. Это расчетные показатели, которые помогают государству планировать бюджетные расходы на их прием и обеспечение базовых условий.

Новая методика предусматривает, что расчеты будут регулярно обновляться с учетом изменения цен и инфляции. Ответственность за ежегодный пересмотр показателей возложена на Генеральный инспекторат по миграции.

Власти отмечают, что цель новых правил — сделать планирование государственных расходов более прозрачным и предсказуемым.

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Источник
bani.md logobani
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