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logos.press.md logologos
28 Июня 2026, 13:00
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Молдова возобновила контейнерные перевозки по железной дороге через порт Джурджулешты

Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) возобновило контейнерные перевозки по железной дороге через порт Джурджулешть.

Молдова возобновила контейнерные перевозки по железной дороге через порт Джурджулешты.
Молдова возобновила контейнерные перевозки по железной дороге через порт Джурджулешты.

Компания успешно выполнила операцию по перегрузке контейнеров между путями разной ширины, передает logos-pres.md

Об этом сообщили в ЖДМ. 17 июня из румынского порта Констанца в Международный свободный порт Джурджулешты по узкой колее доставили восемь контейнеров весом по 44 т каждый. 

В Джурджулештах контейнеры перегрузили на платформы широкого пути и сформировали поезд для дальнейшей перевозки в Кишинев. В ЖДМ отмечают, что восстановление контейнерных железнодорожных перевозок открывает новые возможности для бизнеса, в частности, позволяет транспортировать крупные партии грузов одним рейсом, снижать логистические расходы, повышать прогнозируемость поставок, сокращать сроки доставки и улучшать безопасность грузов. 

Кроме того, перенос части грузопотоков с автомобильных дорог на железную дорогу будет способствовать уменьшению нагрузки на дорожную инфраструктуру, сокращению выбросов и снижению негативного влияния транспорта на окружающую среду. 

ЖДМ призвала грузовладельцев, логистических операторов, импортеров и экспортеров активнее использовать возможности контейнерных перевозок по железной дороге как эффективный и устойчивый инструмент логистики.

Источник
logos.press.md logologos
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