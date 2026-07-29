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realitatea.md logorealitatea
29 Июля 2026, 17:43
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Молдова возьмет кредит в €150 млн на реализацию проекта Livada Moldovei II

Средства будут направлены на инвестиции в фермерские хозяйства, переработку сельскохозяйственной продукции, системы орошения и современные технологии.

Молдова возьмет кредит в €150 млн на реализацию проекта Livada Moldovei II.
Молдова возьмет кредит в €150 млн на реализацию проекта Livada Moldovei II.

Правительство Молдовы привлечет кредит в размере 150 миллионов евро у Европейского инвестиционного банка для реализации проекта Livada Moldovei II («Сад Молдовы II»), пишет realitatea.md

По данным властей, около 90% финансирования получат микро-, малые и средние предприятия, а также компании со средней капитализацией в агропродовольственном секторе. Они смогут получать кредиты через банки, лизинговые компании и небанковские кредитные организации для приобретения оборудования, модернизации производства и расширения бизнеса.

Проект Livada Moldovei II предусматривает инвестиции в садоводство, виноградарство, животноводство, аквакультуру, переработку сельскохозяйственной продукции и цифровизацию производственных процессов.

До 10% привлеченного кредита будет направлено на государственные инвестиции в сельскохозяйственные исследования, образование, продовольственную безопасность и услуги для агропродовольственного сектора.

Правительство утверждает, что проект должен повысить конкурентоспособность местных производителей и стимулировать развитие бизнеса в сельской местности. Согласно оценкам, общий объем инвестиций, привлеченных в рамках программы, превысит 300 миллионов евро.

Livada Moldovei II является продолжением ранее реализованной программы при поддержке Европейского инвестиционного банка и входит в число проектов, предусмотренных Механизмом реформ и роста для Республики Молдова.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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