Молдова вошла в топ стран мира по доле пахотных земель.

Республика Молдова вошла в число мировых лидеров по доле пахотных земель в общей площади территории.

Согласно данным Всемирного банка, 56,8% территории страны приходится на пахотные земли. По этому показателю Молдова делит третье место с Украиной, передает ziarulnational.md

Выше в рейтинге находятся только Бангладеш — 60,6% и Дания — 59,1%.

Топ-10 стран по доле пахотных земель

Бангладеш — 60,6%

Дания — 59,1%

Украина — 56,8%

Молдова — 56,8%

Индия — 51,8%

Бурунди — 51,4%

Того — 48,7%

Руанда — 47,0%

Венгрия — 45,4%

Гамбия — 43,5%

В целом высокая доля пахотных земель характерна для ряда стран Южной Азии и Восточной Европы. В Индии показатель составляет 51,8%, в Пакистане — 39,3%, в Венгрии — 45,4%, в Литве — 36,8%, Польше — 36,6%, а Румынии — 36,5%.

При этом высокий процент пахотных земель не означает автоматически большие объёмы сельскохозяйственного производства. Показатель отражает именно долю территории страны, которая классифицируется как пахотная, а не абсолютную площадь сельхозугодий или количество произведённого продовольствия.

К пахотным землям относятся территории, временно используемые для выращивания сельскохозяйственных культур, временные пастбища для сенокоса или выпаса, сады и огороды, а также земли, временно оставленные под паром.

На возможности ведения сельского хозяйства влияют не только площадь пригодных для обработки земель, но и доступность воды, климат, инфраструктура, технологии, размер фермерских хозяйств и объём инвестиций.

В странах Ближнего Востока, напротив, доля пахотных земель значительно ниже из-за засушливого климата, дефицита воды и деградации почв. Для поддержания сельскохозяйственного производства там широко используются системы орошения, подземные воды и современные агротехнологии.

Таким образом, показатель в 56,8% подчёркивает значительную роль земельных ресурсов в Молдове, однако сам по себе не позволяет оценивать эффективность сельского хозяйства или уровень продовольственной безопасности страны.