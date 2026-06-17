Молдова сохранила профицит в торговле с десятью странами.

В то же время импорт товаров вырос на 5,7% и составил около 3,37 млрд евро, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро статистики, сообщает mold-street.com

В результате торговый дефицит достиг 2,25 млрд евро, увеличившись на 3,3% по сравнению с январём – апрелем 2025 года.

Данные НБС показывают, что торговый дефицит остаётся одной из главных уязвимостей молдавской экономики. Наиболее значительный отрицательный баланс зафиксирован в торговле с Румынией — около 532 млн евро, Китаем — 462,7 млн евро, Украиной — 215,1 млн евро, Германией — 161,7 млн евро и Польшей — 75,5 млн евро.

Вместе с тем есть страны, в торговле с которыми Молдова имеет профицит. Самый большой положительный баланс зафиксирован в торговле с Ливаном — более 16 млн евро, что примерно втрое больше, чем за первые четыре месяца 2025 года.

В десятку стран, с которыми Республика Молдова имеет положительное торговое сальдо, также входят: