Молдова сама будет производить изотопы.

В Молдове узаконят ускорители частиц для диагностики рака и дефектоскопии зданий. Парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон о безопасном осуществлении ядерной и радиологической деятельности.

Документ официально вводит в правовое поле понятие «ускоритель частиц», под которым понимается оборудование или установка, ускоряющая частицы с испусканием ионизирующего излучения энергией более 1 МэВ, передает logos-pres.md

«В действующем законе о ядерной и радиологической деятельности, где приводится список устройств, использующих электромагнитное излучение и изотопы, не упомянуто чрезвычайно необходимое и важное устройство. Это ускоритель частиц (позволяют получать изотопы). Для чего нужны изотопы? Для двух очень важных задач: выявление опухолей очень малых размеров, от микроскопического уровня до распространения по организму», — отметил автор проекта, председатель комиссии социальной защиты, здравоохранения и семьи Адриан Белый.

По его словам, на сегодняшний день Молдова импортирует изотопы из Бухареста, однако этот процесс жестко ограничен из-за их короткого периода полураспада, который составляет от 2 минут для радиоактивного кислорода до 68 минут для радиоактивного галлия.

«Целый сектор онкологических заболеваний невозможно диагностировать на ранней стадии или невозможно эффективно проверить результативность лечения в отсутствие этих изотопов, которые вводятся пациенту и затем, уже с помощью ПЭТ-сканирования или аппаратов томографии, могут быть идентифицированы. Соответственно, здесь и возникает технический момент законодательного вмешательства», — отметил Белый.

Необходимость изменений продиктована сложной ситуацией в сфере онкологии. Ежегодно в Молдове рак впервые диагностируют у 10 тыс. человек, а общее число таких пациентов достигает 45 тыс.

«Проблема заключается в том, что большинство онкологических заболеваний диагностируются на запущенных стадиях, когда лечение гораздо менее эффективно и очень-очень дорогостоящее», — заявил Белый.

… А также в промышленных целях

Помимо медицины, оборудование планируется применять в исследовательских и промышленных целях, например, для проведения дефектоскопии зданий и конструкций без их разрушения. Как уже писал Logos Press, в настоящее время закон распространяется на эксплуатацию источников ионизирующего излучения и ускорителей частиц исключительно в контексте радиотерапии.

Рассматриваемая инициатива направлена на замену этой формулировки более широкой. Она охватит использование данного оборудования как в медицинских целях (радиотерапия, производство радиофармпрепаратов), так и в промышленных (неразрушающий контроль, модификация материалов), а также в научных исследованиях.

Депутат Ана Оглинда: «Предлагаемые изменения создают предпосылки для привлечения инвестиций в медицинские технологии последнего поколения в поддержку реализации национальной программы по борьбе с раком. Проект четко устанавливает обязанности частных операторов, частных медицинских учреждений, и в нем четко прописаны требования к обучению и постоянному мониторингу для защиты здоровья людей и окружающей среды». За проект проголосовали 74 депутата. Его предстоит принять во втором чтении.