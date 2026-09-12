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logos-press.md logologos-press
12 Сентября 2026, 09:03
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Молдова, Румыния, Украина и Болгария заложили основы крупнейшего в Европе GECT

Республика Молдова, Румыния, Украина и Болгария подписали в пятницу, 11 сентября, в Констанце, Румыния, учредительные документы объединения «Восточные ворота» (EAST GATE).

Молдова, Румыния, Украина и Болгария заложили основы крупнейшего в Европе GECT.
Молдова, Румыния, Украина и Болгария заложили основы крупнейшего в Европе GECT.

Новая структура объединит около 300 государственных органов, университетов и научно-исследовательских учреждений, охватывая территорию площадью 150 000 квадратных километров и население более 10 млн человек, сообщает eastgate.ro, передает logos-pres.md

Инициаторы утверждают, что новая структура поднимет отношения между участвующими сообществами на более стабильный и стратегический уровень. 

Церемония в Констанце включала подписание проекта Учредительного соглашения и Устава GECT EAST GATE, а также Констанцской декларации. 

Структура объединяет администрации и учреждения Румынии и Болгарии, государств-членов Европейского союза, наряду с Республикой Молдова и Украиной. 

«Сегодня на берегах Черного моря четыре государства пожали друг другу руки. Подписи, поставленные в Эфорие-Норд, не завершают процесс, а открывают путь: от Карпат до Дуная местные сообщества решили сообща создать восточные ворота Европейского союза — открытые и полные жизни», — подчеркнул представитель Украины Серджиу Сухаренко. Как сообщалось ранее, Молдова стала соучредителем группы EAST GATE для прямого доступа к фондам ЕС.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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