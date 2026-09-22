Молдова реализует проект на 6 млн евро с целью реформы госпредприятий.

В течение 36 месяцев в Молдове будет реализован проект стоимостью 6 млн евро, направленный на усиление реформы государственных предприятий и приведение их в соответствие со стандартами Единого рынка ЕС.

Поддержку в этом процессе окажут Франция, Чехия и Словакия, пишет logos-pres.md

Министерство экономического развития и цифровизации сообщило, что важной задачей проекта станет переход от разработки политической и нормативно-правовой базы к эффективной реализации реформ, в том числе посредством экспертной и технической поддержки реструктуризации и оптимизации государственных предприятий.

Поддержка, предоставляемая европейскими партнерами в рамках этого проекта, будет способствовать укреплению институционального потенциала и продвижению реформ в областях управления, эффективности и ответственного распоряжения госсобственностью.

В ближайшее время министерство и проектная группа определят приоритеты и конкретные потребности для компонента реформы госпредприятий, в том числе в ходе обсуждений с руководителем проектной группы.

Проект реализуется консорциумом во главе с Expertise France в партнерстве со Словацким агентством международного развития и Чешским агентством развития.