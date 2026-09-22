theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
22 Сентября 2026, 09:22
2 571
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова реализует проект на 6 млн евро с целью реформы госпредприятий

В течение 36 месяцев в Молдове будет реализован проект стоимостью 6 млн евро, направленный на усиление реформы государственных предприятий и приведение их в соответствие со стандартами Единого рынка ЕС.

Молдова реализует проект на 6 млн евро с целью реформы госпредприятий.
Молдова реализует проект на 6 млн евро с целью реформы госпредприятий.

Поддержку в этом процессе окажут Франция, Чехия и Словакия, пишет logos-pres.md

Министерство экономического развития и цифровизации сообщило, что важной задачей проекта станет переход от разработки политической и нормативно-правовой базы к эффективной реализации реформ, в том числе посредством экспертной и технической поддержки реструктуризации и оптимизации государственных предприятий.

Поддержка, предоставляемая европейскими партнерами в рамках этого проекта, будет способствовать укреплению институционального потенциала и продвижению реформ в областях управления, эффективности и ответственного распоряжения госсобственностью.

В ближайшее время министерство и проектная группа определят приоритеты и конкретные потребности для компонента реформы госпредприятий, в том числе в ходе обсуждений с руководителем проектной группы.

Проект реализуется консорциумом во главе с Expertise France в партнерстве со Словацким агентством международного развития и Чешским агентством развития.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте