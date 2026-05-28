28 Мая 2026, 09:06
Молдова получит 218 млн евро от МБРР «на очень выгодных условиях»

Правительство одобрило подписание Соглашения о займе в 218 млн евро между Республикой Молдова и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) для реализации Программы операций по политике устойчивого роста.

Министр финансов Андриан Гаврилицэ был уполномочен подписать соглашение, пишет logos-pres.md

«Речь идет о 218 млн евро сроком на 30 лет с льготным периодом в 9 лет, на очень выгодных условиях. В рамках программы уже были реализованы некоторые предварительные меры реформ. Речь идет о модернизации системы государственных закупок, улучшении деловой среды, повышении финансовой прозрачности, реформах в сфере образования и рынка труда, а также приведении энергетического и транспортного секторов в соответствие со стандартами Европейского союза», — заявил министр.

Напомним, что этот проект является частью более широкой программы общей стоимостью $400 млн, рассчитанной на 2026–2027 годы.

Программа охватывает ключевые сферы: госуправление, экономическую конкурентоспособность, соцзащиту, энергетику, охрану окружающей среды и цифровизацию экономики. Для получения финансирования Молдова обязалась выполнить 14 условий. На данный момент семь мер первого этапа уже реализованы.

