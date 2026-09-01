Молдова получила 1,44 млрд евро внешней помощи: половина — гранты.

Молдова получила в 2025 году 1,44 млрд евро внешнего финансирования, из которых 699,4 млн евро составили гранты, а 737,3 млн — кредиты.

Крупнейшим направлением финансирования стала энергетика, а основными донорами грантов — Евросоюз, Германия и Румыния. Это следует из годового отчета об иностранной помощи, опубликованного Госканцелярией РМ, пишет logos-pres.md

Согласно данным, гранты составили около 49% всей полученной в прошлом году внешней помощи, остальная часть пришлась на займы.

Крупнейшим донором безвозмездного финансирования стал Евросоюз — 242 млн евро. Германия предоставила более 111 млн евро, Румыния — свыше 86 млн евро.

В ТОП-10 внешних партнеров Молдовы также вошли Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Франция, США, Европейский инвестиционный банк, Швеция и Норвегия.

Больше всего средств (почти 460 млн евро) было направлено в энергетический сектор. Более половины этой суммы поступило от Евросоюза. Еще около 260 млн евро получили проекты в экономике, главным образом за счет средств ЕС и Всемирного банка. На образование пришлось более 118 млн евро.

Внешнее финансирование также использовалось для проектов в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, обороны, юстиции и социальной защиты. По данным правительства, за счет этих средств были цифровизированы 88 госуслуг, реализованы 58 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и модернизировано 125 километров автомобильных и железных дорог.

Более 667 млн евро внешнего финансирования в 2025 году были направлены на поддержку государственного бюджета. Из этой суммы около 474 млн евро составили государственные внешние займы, еще примерно 194 млн евро — гранты. Главным партнером Молдовы по обоим направлениям был Евросоюз.

В прошлом году в стране реализовывались 787 проектов внешней безвозмездной помощи против 813 годом ранее. За пределами Кишинева больше всего проектов пришлось на районы Кагул и Унгены — по 17. В Бельцах и Флорештах реализовывалось по 10 проектов, в Гагаузии — девять.

В целом за 2019–2025 годы Молдова получила около 6,8 млрд евро внешней финансовой помощи. В пересчете это примерно 133 млрд леев.