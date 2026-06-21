Молдова оказалась среди стран с самым дешёвым интернетом.

Средняя стоимость доступа в интернет в Молдове составляет всего $16, что ставит нашу страну на 194 место в списке из 214 стран и территорий по этому показателю.

Компания Broadband Genie сравнила самые дешевые и самые дорогие рынки широкополосного доступа в мире, исходя из средних ежемесячных цен на абонентскую плату в долларах США. Стоимость доступа в интернет варьируется гораздо сильнее, чем многие думают, передает logos-pres.md

В некоторых странах фиксированная абонентская плата за широкополосный доступ стоит всего несколько долларов в месяц, в то время как в других она может превышать $300 долларов.

Результаты показывают разницу более чем в 140 раз между самыми дешевыми и самыми дорогими рынками. Географическое положение является важным фактором: отдаленные острова занимают видное место среди самых дорогих мест в мире для доступа в интернет.

По данным Broadband Genie, в пятёрку самых дорогих стран по доступу во Всемирную паутину входят острова Уоллис и Футуна ($373,88), Туркменистан ($286,24), острова Теркс и Кайкос ($252), Сен-Вартелеми ($207,26) и Эсватини ($193,31). Пять самых дешёвых стран: Иран ($2,61), Украина ($5,35), Эфиопия ($6,46), Бангладеш ($7,38) и Монголия ($7,41). Примерно столько, сколько в Молдове, широкополосный доступ стоит в Беларуси, Пакистане, Турции и Китае. В России он обходится в $10, в Румынии – в $8.