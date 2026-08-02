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logos.press.md logologos
2 Августа 2026, 14:30
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Молдова обязалась перевозить и содержать животных на фермах по европейским правилам

Парламент Молдовы ратифицировал две европейски конвенции: о защите животных при международной перевозке и о защите животных на фермах.

Молдова обязалась перевозить и содержать животных на фермах по европейским правилам.
Молдова обязалась перевозить и содержать животных на фермах по европейским правилам.

Первая из них устанавливает общие минимальные правила международной перевозки живых животных, в том числе — ответственность участвующих в этом процессе грузоперевозчиков, передает logos-pres.md

Цель документа гуманна — следование единым европейским стандартам, предотвращающим страдания животных. Вторая конвенция – о минимальных правилах благополучия сельскохозяйственных животных при разведении и уходе за ними. 

Документ, среди прочего, отражает процесс развития технологий животноводства в аспекте защиты животных. Оба документа будут способствовать гармонизации законодательства Республики Молдова с acquis communautaire Европейского союза и с европейскими стандартами в области животноводства, отмечается в сообщении минсельхоза.

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Источник
logos.press.md logologos
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