Молдова обязалась перевозить и содержать животных на фермах по европейским правилам.

Парламент Молдовы ратифицировал две европейски конвенции: о защите животных при международной перевозке и о защите животных на фермах.

Первая из них устанавливает общие минимальные правила международной перевозки живых животных, в том числе — ответственность участвующих в этом процессе грузоперевозчиков, передает logos-pres.md

Цель документа гуманна — следование единым европейским стандартам, предотвращающим страдания животных. Вторая конвенция – о минимальных правилах благополучия сельскохозяйственных животных при разведении и уходе за ними.

Документ, среди прочего, отражает процесс развития технологий животноводства в аспекте защиты животных. Оба документа будут способствовать гармонизации законодательства Республики Молдова с acquis communautaire Европейского союза и с европейскими стандартами в области животноводства, отмечается в сообщении минсельхоза.