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agora.md logoagora
15 Сентября 2026, 09:14
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Молдова не ведет переговоров с Украиной о размещении продовольственных складов

Украина рассматривает возможность хранения части продовольственных запасов за пределами страны, но вблизи границы, на фоне российских атак на логистические центры и склады торговых сетей.

Молдова не ведет переговоров с Украиной о размещении продовольственных складов.
Молдова не ведет переговоров с Украиной о размещении продовольственных складов.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в интервью RBC-Украина. 

По словам украинского чиновника, российские атаки регулярно повреждают и уничтожают логистические центры и склады розничных торговых сетей в Украине. В этих условиях власти в Киеве ищут решения, которые позволили бы в будущем снизить риск подобных потерь, сообщает agora.md

Одним из рассматриваемых вариантов является перенос складских мощностей или использование помещений, находящихся в собственности государства или местных властей. Министерство аграрной политики уже собрало информацию о доступных помещениях и передало ее представителям торговых сетей для оценки.

Параллельно Киев рассматривает возможность хранения продовольственных товаров за пределами Украины — в государствах, расположенных вблизи границы. Среди рассматриваемых стран есть и Молдова. 

Одновременно власти Киева изучают, потребуются ли для реализации такого решения изменения в законодательстве.

«В настоящее время мы анализируем, необходимы ли изменения в законодательстве Украины, Европейского союза или Республики Молдова. Вопрос переноса складских мощностей пока находится на стадии рассмотрения», — сказал Тарас Высоцкий.

Посольствам Украины также поручено выявить доступные помещения и содействовать установлению контактов с владельцами складов в соответствующих странах.

На вопрос о том, ведут ли власти в Кишиневе переговоры с украинской стороной о возможном размещении таких складских мощностей в Молдове. Представитель правительства Дмитрий Чорич заявил, что «на данный момент переговоров на эту тему нет».

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