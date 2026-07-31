Молдова хочет получить кредит на 100 млн евро для восстановления систем орошения.

Республика Молдова ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении кредита в размере 102,9 млн евро на восстановление критически важной ирригационной инфраструктуры.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности инициировало переговоры и отмечает, что средства необходимы для восстановления и модернизации приоритетных централизованных ирригационных систем «Пухэчений де Сус» в районах Криулень и Анений Ной и «Каушенский массив» в районе Штефан-Водэ, пишет mold-street.com

Общая стоимость проекта оценивается почти в 130 млн евро. Помимо кредита ЕБРР, финансирование будет включать другие займы и гранты, предоставленные Европейским союзом.

По данным Министерства сельского хозяйства, реализация проекта позволит орошать не менее 6 900 гектаров сельскохозяйственных земель и увеличить объем сельскохозяйственного производства минимум на 50% по сравнению со средним показателем за последние десять лет.

Ожидается также, что проект создаст не менее 270 рабочих мест, увеличит доходы фермеров и других экономических агентов, получающих доступ к воде для орошения, а также будет способствовать росту поступлений в государственный и местные бюджеты.

Проект обеспечит более надежный доступ к воде для орошения, поможет снизить последствия изменения климата и будет способствовать выращиванию сельскохозяйственных культур с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, инвестиции стимулируют развитие переработки и экспорта, улучшат уровень жизни в целевых регионах и создадут более благоприятные условия для новых инвестиций.

Министерство сельского хозяйства планирует расширить проект и найти источники финансирования для восстановления еще нескольких централизованных ирригационных систем. Их отберут на основании технико-экономического обоснования.

Парламентская комиссия по внешней политике одобрила начало переговоров о подписании кредитного соглашения. После завершения переговоров документ будет представлен парламенту для ратификации.

Это станет первым совместным проектом ЕБРР и правительства Республики Молдова в аграрном секторе. Банк является одним из крупнейших кредиторов Молдовы.

В стране насчитывается около 1,5 млн гектаров сельскохозяйственных земель, однако большинство из них полностью зависит от осадков, а засухи становятся все более частыми. Одним из решений является развитие ирригационных систем, поскольку старая инфраструктура советского периода в значительной степени разрушена или не функционирует.

По оценкам, для орошения всего сельскохозяйственного фонда страны потребовалось бы несколько миллиардов евро.