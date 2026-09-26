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logos-press.md logologos-press
26 Сентября 2026, 18:00
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Молдова ищет в США капитал для энергетики, инфраструктуры и ИИ

Премьер-министр Василе Тофан в ходе визита в Нью-Йорк обсудил с американскими инвестиционными фондами, компаниями и финансовыми институтами возможности привлечения капитала, технологий и новых проектов в Молдову.

Молдова ищет в США капитал для энергетики, инфраструктуры и ИИ.
Молдова ищет в США капитал для энергетики, инфраструктуры и ИИ.

Среди ключевых направлений переговоров – энергетика, инфраструктура, инвестиции в частный сектор и использование искусственного интеллекта в государственном управлении, передает logos-pres.md

По словам главы правительства, Молдова заинтересована не только в привлечении интереса со стороны инвесторов, но и в его превращении в долгосрочный капитал и конкретные проекты.

«Республика Молдова нуждается в большем объеме инвестиций и долгосрочного капитала. Наше послание простое: Молдова открыта для бизнеса. Мы хотим превратить интерес инвесторов во вложенный капитал, растущие компании и конкретные проекты, реализованные в стране», – заявил Василе Тофан.

Одной из встреч стала дискуссия с Джорджем Сигулером, исполнительным председателем и сооснователем инвестиционной компании Siguler Guff. Стороны обсудили возможности, которые для инвесторов создает процесс вступления Молдовы в ЕС.

Как отмечается в сообщении правительства, Siguler Guff управляет активами примерно на $19 млрд и более 30 лет инвестирует на частных рынках, в том числе в странах Восточной Европы и других развивающихся экономиках.

Еще одна встреча прошла с представителями компаний и организаций, связанных с Atlantic Council. В ней участвовали, в частности, представители Bank of America, DFC, Electrica, E-INFRA, GlobalVision, Marsh, S&P Global и Visa.

На встрече премьер представил инвестиционные возможности Молдовы и обсудил меры по снижению барьеров для бизнеса, сокращению избыточной бюрократии и созданию более предсказуемых условий для компаний, рассматривающих выход на молдавский рынок.

Отдельные переговоры состоялись с Джоном Йовановичем, председателем совета директоров Экспортно-импортного банка США (EXIM). Обсуждалось привлечение в Молдову американских компаний, капитала и технологий, в частности в энергетике, инфраструктуре и других стратегических секторах.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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