Молдова ищет подход к вредной продукции: акцизы и запреты.

В проекте налоговой политики на 2027 год предлагается ввести новые акцизы на товары, связанные с «вредными привычками или загрязняющими видами деятельности».

В список вошли сладкие газированные напитки, жидкости для электронных сигарет и пиротехническая продукция, сообщает infotag.md

Минфин объясняет свой выбор просто: стоит задача увеличить отчисления в бюджет, унифицировать налоговый режим и ограничить потребление продукции, которая может влиять на здоровье или окружающую среду.

В этом плане Молдова действительно движется в направлении, которое выбрали многие страны ЕС. Акциз на «газировку» действует в Бельгии, Финляндии, Франции, Венгрии, Ирландии, Латвии, Монако, Норвегии, Португалии и Великобритании. Румыния также ввела акциз на напитки с повышенным содержанием сахара, установив разные ставки в зависимости от его количества.

Также Минфин предлагает установить акциз на жидкости для электронных сигарет, независимо от содержания никотина. Для картриджей, резервуаров и жидкостей для заправки электронных сигарет ставка на 2027 год предусмотрена в размере 3914,6 лея за литр.

На этом фоне странно выглядит ситуация с никотиновыми подушечками — продукцией без табака, содержащей никотин и предназначенной для употребления через слизистую оболочку полости рта. В проекте налоговой политики на 2027 год эта категория не упоминается вообще — ни среди подакцизных товаров, ни в пояснительной записке.

На первый взгляд возникает противоречие: сладкие напитки получают налог из-за потенциального вреда для здоровья, жидкости без никотина попадают под акцизный режим, а продукт с никотином остается вне налоговой системы.

Однако причина в другом. Вместо того чтобы регулировать никотиновые подушечки на примере стран ЕС, то есть помимо акциза, внести стандарты по упаковке, уровню никотина, вкусовых добавок, Нацагентство общественного здоровья (ANSP) решило совсем запретить продукт.

Если запрет никотиновых подушечек окончательный, то отсутствие акциза выглядит логично. Но если рынок сохранится в нелегальной форме или власти пересмотрят сам запрет, то окажется, что налоговая система не подготовлена к регулированию этой категории. В Налоговом кодексе отсутствуют отдельный объект налогообложения, ставка и механизм учета.

Такой подход в корне отличается от практики Евросоюза. Там действующая директива по табачным акцизам была создана до массового распространения никотиновых подушечек и пока их не регулирует. Однако в июле 2025 года Европейская комиссия предложила пересмотреть правила и включить в них электронные сигареты, нагреваемый табак и никотиновые подушечки.